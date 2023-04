NBA／里拉德護航格林踩人 歐尼爾也力挺：我會做一樣的事

國王與勇士之戰打得十分激烈,今天拳王梅威瑟(Floyd Mayweather)等名人都到場觀賽,沒想到勇士前鋒格林(Draymond Green)突然怒踩國王中鋒沙波尼斯(Domantas Sabonis)的肚子,遭驅逐出場。本起事件引發兩派意見,有人認為沙波尼斯抓腳有錯在先,也有人認為格林根本是故意的,而且太過暴力。

歐尼爾(Shaquille O'Neal)在節目上針對此事發表意見,認為沙波尼斯抓腳有錯在先,「我不想做偽君子,如果有人抓住我的腿,我會做出一樣的行為,如果我不做任何事,向前跑就會被絆倒。這是一個髒的動作嗎?當然是,但你不抓住別人的腳,就不會有事了。」

歐尼爾這段發言引來節目主持人反對,巴克利(Charles Barkley)也向歐尼爾喊話:「為什麼你不躺在地上,看看我能不能踩你。」

“Why don’t you lay on the floor and I’ll see if I can stomp on you?” 🤣💀 @SHAQ & Chuck on Draymond's ejection pic.twitter.com/LDI9WGUT3D

里拉德(Damian Lillard)則在個人推特發文寫道,「我不認為格林試圖去踩他,只是想保持平衡。」這則推文引起大批球迷批評,「你明知道那狗屎是故意的」、「還好你不是裁判」、「里拉德用Nokia手機看比賽」。

Take foul on Sabonis … I didn’t think Dray tried to step down … that’s just how his balance ended up 🤷🏽‍♂️…