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NBA／里拉德護航格林踩人 歐尼爾也力挺：我會做一樣的事

聯合新聞網／ 綜合報導
格林(上)怒踩沙波尼斯(下)。 法新社
格林(上)怒踩沙波尼斯(下)。 法新社

國王與勇士之戰打得十分激烈，今天拳王梅威瑟（Floyd Mayweather）等名人都到場觀賽，沒想到勇士前鋒格林（Draymond Green）突然怒踩國王中鋒沙波尼斯（Domantas Sabonis）的肚子，遭驅逐出場。本起事件引發兩派意見，有人認為沙波尼斯抓腳有錯在先，也有人認為格林根本是故意的，而且太過暴力。

歐尼爾（Shaquille O'Neal）在節目上針對此事發表意見，認為沙波尼斯抓腳有錯在先，「我不想做偽君子，如果有人抓住我的腿，我會做出一樣的行為，如果我不做任何事，向前跑就會被絆倒。這是一個髒的動作嗎？當然是，但你不抓住別人的腳，就不會有事了。」

歐尼爾這段發言引來節目主持人反對，巴克利（Charles Barkley）也向歐尼爾喊話：「為什麼你不躺在地上，看看我能不能踩你。」

里拉德（Damian Lillard）則在個人推特發文寫道，「我不認為格林試圖去踩他，只是想保持平衡。」這則推文引起大批球迷批評，「你明知道那狗屎是故意的」、「還好你不是裁判」、「里拉德用Nokia手機看比賽」。

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