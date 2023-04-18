快訊

小象喝水遭巨鱷猛攻！母象救子「氣到四腳重壓」想把牠踩爆 結局驚天逆轉

恭喜！52歲馬國賢正式升格人夫 經紀公司證實喜訊

林為洲宣布退選立委原因曝光！背後是這兩關鍵原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／懷疑阻攻次數太少 安比德：需要找灰熊記錄人員幫忙

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
76人當家中鋒安比德。 法新社
76人當家中鋒安比德。 法新社

身為聯盟連兩屆得分王，安比德（Joel Embiid）在今天對籃網的第2戰中，顯然沒有刻意攻擊籃框，整場比賽一共只出手11次，繳出20分19籃板7助攻3阻攻的全方位表現，幫助76人順利取得2連勝。

賽後談到自己的表現，安比德表示：「人們認為我只愛得分，但我認為這不是真的。我喜歡贏球，會去做為了贏球所需要的任何事情。有些比賽我必須更多出手，得到更多分；而有些比賽我被包夾，我就必須做出傳球，我一直相信要用正確的方式打球。」

哈里斯（Tobias Harris）也稱讚了安比德面對包夾的態度。「籃網上一場比賽就對他進行包夾，這場比賽也是如此。安比德能在面對包夾時保持耐心，特別是下半場，他做得真的很棒，充分閱讀對方的防守，及時把球傳出來，這讓我們能夠通過轉移球，得到不少的空檔三分機會。」

哈里斯此役拿下20分，馬克西（Tyrese Maxey）則是進帳33分，這也讓對手圍剿安比德的戰術難以奏效。

在今天公佈的年度最佳防守球員中，灰熊傑克森（Jaren Jackson Jr.）以56張第一名選票、總積分391分擊敗洛培茲（Brook Lopez），生涯首度獲獎，同時也是史上第2年輕。至於安比德（Joel Embiid）只得到1張第一名選票和1張第三名選票，總積分僅7分。

有趣的是，安比德在講到自己的阻攻次數時，也不忘暗酸了灰熊一頓。「我這場送出幾個火鍋？才3個而已？該死，我可能需要找灰熊的記錄人員來費城。」

先前曾有網路文章指出，拿下年度最佳防守球員的傑克森（Jaren Jackson Jr.）其阻攻數據被灰熊記錄人員造假浮報，造成主客場數字的極大差異。不過這項指控已經被聯盟出面反駁。

相關新聞

NBA／國王2連勝晉級機率飆升 沙波尼斯：勇士主場難打

國王隊在季後賽首輪對戰勇士隊取得2連勝後，接下來將作客勇士主場，沙波尼斯（Domantas Sabonis）和過去效力勇...

NBA／柯瑞生涯首度季後賽0比2落後 衛冕軍勇士深陷險境

勇士今天在客場面對國王的兇猛攻勢，打到第四節最後仍是不支倒地，系列賽吞下0勝2敗，衛冕之路陷入無比險境。 根據統計，這是柯瑞（Stephen Curry）加盟NBA以來首度在季後賽嚐到0比2落後

NBA／踩沙波尼斯肚子遭驅逐 格林喊冤：我不靈活

勇士隊前鋒格林（Draymond Green）今天第2戰一腳踩在國王隊沙波尼斯（Domantas Sabonis）肚子上...

NBA／懷疑阻攻次數太少 安比德：需要找灰熊記錄人員幫忙

身為聯盟連兩屆得分王，安比德（Joel Embiid）在今天對籃網的第2戰中，顯然沒有刻意攻擊籃框，整場比賽一共只出手11次，繳出20分19籃板7助攻3阻攻的全方位表現，幫助76人順利取得2連勝。

NBA／國王季後賽先贏2場 上次是19年前的「韋伯時代」

國王隊今天以114：106險勝勇士隊，這是國王相隔19年後，再度於季後賽系列賽取得2比0領先，當時國王主將還是退休多年的名將韋伯（Chris Webber）。 2003-04年賽季韋伯領軍逐漸走

NBA／格林「天殘腳」點燃鬥志 沙波尼斯：無懼激烈肢體對抗

國王隊今天在季後賽首輪第二場比賽，靠著全隊6人得分上雙得多點開花火力，取得系列賽2：0領先，不僅中斷勇士隊連續27個系列...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦