NBA／懷疑阻攻次數太少 安比德：需要找灰熊記錄人員幫忙

身為聯盟連兩屆得分王，安比德（Joel Embiid）在今天對籃網的第2戰中，顯然沒有刻意攻擊籃框，整場比賽一共只出手11次，繳出20分19籃板7助攻3阻攻的全方位表現，幫助76人順利取得2連勝。

賽後談到自己的表現，安比德表示：「人們認為我只愛得分，但我認為這不是真的。我喜歡贏球，會去做為了贏球所需要的任何事情。有些比賽我必須更多出手，得到更多分；而有些比賽我被包夾，我就必須做出傳球，我一直相信要用正確的方式打球。」

哈里斯（Tobias Harris）也稱讚了安比德面對包夾的態度。「籃網上一場比賽就對他進行包夾，這場比賽也是如此。安比德能在面對包夾時保持耐心，特別是下半場，他做得真的很棒，充分閱讀對方的防守，及時把球傳出來，這讓我們能夠通過轉移球，得到不少的空檔三分機會。」

哈里斯此役拿下20分，馬克西（Tyrese Maxey）則是進帳33分，這也讓對手圍剿安比德的戰術難以奏效。

在今天公佈的年度最佳防守球員中，灰熊傑克森（Jaren Jackson Jr.）以56張第一名選票、總積分391分擊敗洛培茲（Brook Lopez），生涯首度獲獎，同時也是史上第2年輕。至於安比德（Joel Embiid）只得到1張第一名選票和1張第三名選票，總積分僅7分。

有趣的是，安比德在講到自己的阻攻次數時，也不忘暗酸了灰熊一頓。「我這場送出幾個火鍋？才3個而已？該死，我可能需要找灰熊的記錄人員來費城。」

先前曾有網路文章指出，拿下年度最佳防守球員的傑克森（Jaren Jackson Jr.）其阻攻數據被灰熊記錄人員造假浮報，造成主客場數字的極大差異。不過這項指控已經被聯盟出面反駁。

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