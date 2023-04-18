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NBA／踩沙波尼斯肚子遭驅逐 格林喊冤：我不靈活

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
格林因一腳踩在國王隊沙波尼斯（Domantas Sabonis）肚子上，遭裁判吹二級惡意犯規被趕出場，賽後為自己喊冤。 路透社
格林因一腳踩在國王隊沙波尼斯（Domantas Sabonis）肚子上，遭裁判吹二級惡意犯規被趕出場，賽後為自己喊冤。 路透社

勇士隊前鋒格林（Draymond Green）今天第2戰一腳踩在國王隊沙波尼斯（Domantas Sabonis）肚子上，遭裁判吹二級惡意犯規被趕出場，衛冕軍最終又以106：114吞敗，季後賽首輪陷入0：2落後頹勢，格林賽後也為自己抱屈，認為裁判不該如此判決。

意外發生在第4節7分03秒時，沙波尼斯倒地後先抓住勇士前鋒格林的右腳，格林下個反應卻是直接踩過沙波尼斯肚子，沙波尼斯第一時間完全無法起身。

經過檢視畫面，沙波尼斯因抓腳被吹技術犯規，踩人的格林領到二級惡意犯規。在裁判檢視畫面期間，國王有球迷對格林咆哮，格林也比出煽動手勢，手放在自己耳邊，讓國王球迷鼓噪聲更大。

格林強調，是自己腳先被抓住，「我的腳必須找地方落地，我也不是最靈活的那個人。」

勇士教頭柯爾（Steve Kerr）表示，當下沒看到格林和沙波尼斯的動作，也沒看到重播，之後有問官方發生什麼事才被告知，「我忙著讓球隊準備好，一個教練告訴我他（格林）可能遭驅逐，我只能試著為下一步準備。」

這不是格林第一次季後賽遭禁賽，他曾在2016年總冠軍戰因累積過多惡意犯規遭禁賽一場。

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