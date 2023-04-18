快訊

核彈級金融風暴：律師分析瑞士信貸法律問題，台灣該注意什麼？

猴痘暴增！本土今增13例創新高 分布北部12例、南部1例

傳陳明通「遊說教評會」保退休金 台大國發所、教育部回應了

NBA／國王2連勝晉級機率飆升 沙波尼斯：勇士主場難打

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
國王季後賽首輪2連勝後，晉級機率已經從系列賽開打前不到2成，到今天賽後突破5成。 美聯社
國王季後賽首輪2連勝後，晉級機率已經從系列賽開打前不到2成，到今天賽後突破5成。 美聯社

國王隊在季後賽首輪對戰勇士隊取得2連勝後，接下來將作客勇士主場，沙波尼斯（Domantas Sabonis）和過去效力勇士的巴恩斯（Harrison Barnes）都直言，接下來才是戰爭的真正開始，但根據美國大數據機構分析，國王晉級機率已經從系列賽開打前不到2成，到今天賽後突破5成。

暌違17年重返季後賽的國王，今年在首輪就遭遇衛冕軍勇士一度不被看好，根據美國大數據機構「Five Thirty Eight」分析，國王在系列賽開打前晉級機率僅有百分之19，不過首戰打完後國王的晉級機率已經提升到百分之32，到今天拿下2連勝後更是飆升到百分之51，超過勇士的晉級機率。

根據聯盟統計數據，在7戰4勝制的系列賽中，NBA史上過去取得系列賽2：0領先的球隊，最終有高達9成2都能順利晉級，至於勇士成為史上第5支在季後賽首輪陷入0：2劣勢的衛冕軍，過去有4支球隊最終輸掉系列賽，且有3隊是遭到橫掃。

對於接下來將作客本賽季主場勝率高居聯盟第3名的勇士主場，國王諸將都不敢掉以輕心，今天攻下24分的沙波尼斯說：「那是衛冕軍的主場，肯定非常難打，我們必須保持專注。」

曾效力勇士4個賽季、拿下過1座冠軍的巴恩斯，更是清楚勇士在主場的競爭力，他說：「把握當下、全力以赴，比賽肯定會有很多干擾因素，但我們必須在48分鐘的賽事保持專注，試著享受比賽、爭取勝利。」

延伸閱讀

NBA／格林「天殘腳」點燃鬥志 沙波尼斯：無懼激烈肢體對抗

NBA／國王雙雄引領多點攻勢 末節擊倒勇士奪2連勝

NBA／格林狠踩沙波尼斯還對球迷叫囂 遭判惡意犯規驅逐出場

勇士國王北加州鄰居首次對決 三大面向觀戰重點分析

相關新聞

NBA／國王雙雄引領多點攻勢 末節擊倒勇士奪2連勝

挾著首戰險勝勇士的氣勢，國王在第二戰持續展現多點開花的均衡火力和關鍵時刻的自信，特別是在第四節後段雙方平手之際，國王殺出19比11的攻勢，直接壓垮勇士防線，再度於主場以114比106勝出，強勢取得2連

NBA／格林「天殘腳」點燃鬥志 沙波尼斯：無懼激烈肢體對抗

國王隊今天在季後賽首輪第二場比賽，靠著全隊6人得分上雙得多點開花火力，取得系列賽2：0領先，不僅中斷勇士隊連續27個系列...

NBA／柯瑞生涯首度季後賽0比2落後 衛冕軍勇士深陷險境

勇士今天在客場面對國王的兇猛攻勢，打到第四節最後仍是不支倒地，系列賽吞下0勝2敗，衛冕之路陷入無比險境。 根據統計，這是柯瑞（Stephen Curry）加盟NBA以來首度在季後賽嚐到0比2落後

NBA／全能數據退籃網 安比德大動作互動球迷：享受贏球

得分不是最高，76人隊當家中鋒安比德（Joel Embiid）仍展現年度MVP候選人身手，今天季後賽第2戰拿下20分、1...

NBA／國王季後賽先贏2場 上次是19年前的「韋伯時代」

國王隊今天以114：106險勝勇士隊，這是國王相隔19年後，再度於季後賽系列賽取得2比0領先，當時國王主將還是退休多年的名將韋伯（Chris Webber）。 2003-04年賽季韋伯領軍逐漸走

NBA／解放暴徒湯瑪斯求轉機 籃網教頭：會重新考慮

籃網隊今天遭到76人隊逆轉後，季後賽首輪帶著0：2劣勢回到主場，對於球隊今天僅採8人輪替、且在進攻端表現遠不如預期，本季...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦