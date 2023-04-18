NBA／柯瑞生涯首度季後賽0比2落後 衛冕軍勇士深陷險境

勇士今天在客場面對國王的兇猛攻勢，打到第四節最後仍是不支倒地，系列賽吞下0勝2敗，衛冕之路陷入無比險境。

根據統計，這是柯瑞（Stephen Curry）加盟NBA以來首度在季後賽嚐到0比2落後的窘境。同時國王也是終結了勇士連續27個系列賽沒有0比2落後的聯盟最長紀錄。

柯瑞是在2009年以首輪第7順位加入勇士，前3個賽季都無緣打季後賽，直到2013年才首度進軍季後賽，勇士也，開啟連7個賽季闖進季後賽的盛世。

在這段期間包括今年在內，勇士一共打了28個系列賽，前面27次有11次在前兩戰取得1勝1敗的成績，有3次該系列賽最後是淘汰出局。系列賽首戰落敗出現5次，第二戰吞敗則有6次。

勇士上次季後賽連輸兩場已經要追溯到2007年，當時他們上演老八傳奇之後，第二輪對上爵士一開始就連輸兩場，最終以1比4遭到淘汰。

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