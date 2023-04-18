NBA／格林「天殘腳」點燃鬥志 沙波尼斯：無懼激烈肢體對抗

國王隊今天在季後賽首輪第二場比賽，靠著全隊6人得分上雙得多點開花火力，取得系列賽2：0領先，不僅中斷勇士隊季後賽連續27個系列賽不曾以0：2落後的聯盟史上最長紀錄，也是國王近19年來第一次在季後賽取得2：0領先；在第四節一度被勇士格林（Draymond Green）踩在地上的沙波尼斯（Domantas Sabonis）直言，為了球迷必須全力搶下勝利。

國王儘管系列賽開打前一度不被看好，尤其是與勇士擁有巨大的季後賽經驗差距，不過在系列賽前2場比賽，國王球員也證明他們擁有打硬仗的本事，今天系列賽第二戰不僅沙波尼斯、福克斯（De'Aaron Fox）都攻下24分，巴恩斯（Harrison Barnes）、赫爾特（Kevin Huerter）、米契爾（Davion Mitchell）和蒙克（Malik Monk）得分也都來到雙位數。

談到第四節剩下7分多鐘時，沙波尼斯一度在與勇士格林的肢體對抗後遭他踩在腳下，福克斯賽後直言，格林這樣的動作確實點燃國王鬥志，「這樣的狀況不該在場上發生，我們必須保護自己的隊友，這件事確實讓我們變得更加團結，巴恩斯告訴我們一定要贏下這場比賽，之後我們也做到了。」

沙波尼斯強調，激烈的肢體對抗本來就會在季後賽出現，但他們也不畏懼，要為球迷而戰，「今天特別專注，感謝球迷讓我們打得更加輕鬆，我們也必須為他們贏下這場比賽。」

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