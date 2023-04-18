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NBA／解放暴徒湯瑪斯求轉機 籃網教頭：會重新考慮

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
籃網本季曾4度單場砍破40分的湯瑪斯此戰卻被冷凍完全沒打，引起外界質疑。 路透社
籃網本季曾4度單場砍破40分的湯瑪斯此戰卻被冷凍完全沒打，引起外界質疑。 路透社

籃網隊今天遭到76人隊逆轉後，季後賽首輪帶著0：2劣勢回到主場，對於球隊今天僅採8人輪替、且在進攻端表現遠不如預期，本季曾4度單場砍破40分的湯瑪斯（Cam Thomas）更是完全沒有上場，籃網總教練馮恩（Jacque Vaughn）賽後直言，接下來回到主場會重新考慮讓湯瑪斯有更多上場時間。

籃網在季後賽首輪遭遇76人，首場比賽總教練馮恩大膽用兵讓全隊13名球員輪番上陣，不過湯瑪斯在這場比賽僅出賽4分鐘，留下1投0中、0得分的數據，最終籃網也以20分差距輸球。

今天第二戰籃網在上半場還領先的情況下，馮恩用人變得更加保守，全場僅採取8人輪替，板凳席上僅有小柯瑞（Seth Curry）、哈里斯（Joe Harris）和奧尼爾（Royce O'Neale）3人獲得上場機會，在下半場進攻熄火的情況下遭到逆轉，系列賽苦吞2連敗。

馮恩這兩場比賽的調度引發質疑，尤其是從3月起上場時間就相當不穩定的湯瑪斯，儘管例行賽封關戰對戰76人曾狂砍46分，到了季後賽前兩場比賽幾乎可以說是完全被棄用，尤其在今天下半場球隊需要進攻火力支援的情況下，湯瑪斯完全得不到機會。

賽後馮恩直言，接下來回到主場會重新考慮讓湯瑪斯出賽的可能性，「他可能會在主場得到出場機會，前提是在我們無法創造出手機會的情況下，我才會考慮讓他上陣，但現在創造機會並不是我們的問題，而是我們無法把球投進。」

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