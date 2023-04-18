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NBA／國王雙雄引領多點攻勢 末節擊倒勇士奪2連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
沙波尼斯此戰強勢攻擊禁區。 路透社
沙波尼斯此戰強勢攻擊禁區。 路透社

挾著首戰險勝勇士的氣勢，國王在第二戰持續展現多點開花的均衡火力和關鍵時刻的自信，特別是在第四節後段雙方平手之際，國王殺出19比11的攻勢，直接壓垮勇士防線，再度於主場以114比106勝出，強勢取得2連勝，也把衛冕軍打進深淵。

國王開賽後三分手感不佳，首節13投1中，也讓勇士搶得先機，不過前一場扮演殺手的蒙克（Malik Monk）第二節初再度發飆，個人連續轟進3記三分球，加上連恩（Alex Len）、赫爾特（Kevin Huerter）的適時貢獻，國王一口氣扭轉劣勢。國王這一節豪取41分，半場打完取得58比52的領先優勢。

面對國王多點開花內外兼修的火力，勇士雖然第三節靠著維金斯（Andrew Wiggins）獨拿13分試圖反擊，但柯瑞（Stephen Curry）這節僅出手1次，勇士進攻難以連線，即使國王命中率跌到僅33.3%，但仍一度拉開到14分差，帶著8分領先進入決勝期。

柯瑞第四節初拿下11分，帶動勇士展開反擊，期間包括格林（Draymond Green）與沙波尼斯（Domantas Sabonis）的肢體接觸，前者一腳踩到對方身上，導致被裁判趕出場，不過勇士仍舊追成95比95平手。

雖然對手拚命追趕，但年輕的國王諸將卻未受影響，巴恩斯（Harrison Barnes）和福克斯（De'Aaron Fox）接連取分，又殺出一波12比6的攻勢；之後米契爾（Davion Mitchell）轟進致命三分球，將領先擴大到9分之多。

勇士進攻顯得凌亂，柯瑞多次外線搶投未進，甚至還出現籃外大空心，至於湯普森（Klay Thompson）即便最後甦醒飆進外線，也是無濟於事，勇士只能眼睜睜看著對手在自家搶下2連勝。

福克斯攻下24分9助攻5籃板4抄截，其中11分出現在第四節；沙波尼斯積極攻擊禁區，12投8中包括12罰8中也拿到24分9籃板4助攻。

蒙克得到18分，赫爾特15分5籃板2阻攻，巴恩斯13分6籃板3抄截，米契爾則有14分3助攻2抄截進帳。

柯瑞21投9中得到28分6助攻5籃板，出現5次失誤，且三分球13投3中；湯普森命中5記三分球，得到21分。維金斯22分5籃板，小裴頓（Gary Payton II）13分6籃板2抄截。

波爾（Jordan Poole）在比賽中近乎隱形，只上場15分鐘30秒，7投1中只得到4分；魯尼（Kevon Looney）6分7籃板，格林退場之前拿到8分5助攻4籃板。

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