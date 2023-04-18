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NBA／全能數據退籃網 安比德大動作互動球迷：享受贏球

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
安比德今天季後賽第2戰拿下20分、19籃板、7助攻和3阻攻。 路透社
安比德今天季後賽第2戰拿下20分、19籃板、7助攻和3阻攻。 路透社

得分不是最高，76人隊當家中鋒安比德（Joel Embiid）仍展現年度MVP候選人身手，今天季後賽第2戰拿下20分、19籃板、7助攻和3阻攻，助隊克服半場5分落後，以96：84擊敗籃網隊，系列賽取得2勝0敗優勢。

不時用肢體動作和滿場球迷互動，安比德如此解讀自己的表現，今天11投6中的他說：「很多人認為我只是喜歡得分，我不認為這是對的，我是享受贏球。」

76人第二節僅拿19分，不過第三節打出24：14攻勢反超，安比德強調球隊並沒打出最佳表現，「但下半場，我們指出如何運作，然後不斷執行。」

安比德今天也得到隊友火力支援，馬克西（Tyrese Maxey）攻進6記三分球在內的33分，哈里斯（Tobias Harris）貢獻20分、12籃板，第3年執教的總教練瑞佛斯（Doc Rivers）笑說，從沒看過安比德因為隊友表現如此開心，真心為隊友進球去慶祝。

今天也有「雙10」演出的哈里斯提到，全隊都知道必須準備妥當、提振精神，「這是我們的舞台，我們的主場，這是我們必須拿下的勝利。」

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