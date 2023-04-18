NBA／格林狠踩沙波尼斯還對球迷叫囂 遭判惡意犯規驅逐出場

勇士和國王季後賽第2戰發生嚴重肢體衝突，第4節剩7分03秒時國王沙波尼斯（Domantas Sabonis）倒地抓住勇士前鋒格林（Draymond Green）的腳，沒想到格林竟用力踩在他的肚子上，沙波尼斯痛到一時無法站起。

裁判看電視回放期間，格林不斷對國王主場球迷叫囂，結果他隨後就被判二級惡意犯規驅逐出場，沙波尼斯也吞下1次技術犯規，回到場上繼續拚戰。

國王最終以114：106險勝勇士，沙波尼斯賽後受訪時被問到遭暴力防守的心情，他簡單回應：「這就是季後賽籃球。」

Sabonis is down after Draymond stepped on him. pic.twitter.com/6MwsNLT2Pj — Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年4月18日

Draymond Green wanted ALL the boos after stomping on Domantas Sabonis 😤 pic.twitter.com/XQ9PVhjKKS — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2023年4月18日

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