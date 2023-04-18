快訊

複製川普當年勝選模式 郭台銘2.0再出發喊「給我30天」

被戰爭蹂躪的歐洲：殘酷歷史如何不再重演？

好市多綜合維他命含禁用防腐劑 藝人自創保健果凍違規

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／季後賽總得分超越張伯倫 柯瑞名列史上第19

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
柯瑞達季後賽得分里程碑。 歐新社
柯瑞達季後賽得分里程碑。 歐新社

柯瑞（Stephen Curry）在對國王第2戰的上半場獨拿15分，這讓他生涯季後賽總得分累積達到3615分，超越傳奇巨星張伯倫（Wilt Chamberlain），排名提升到史上第19名。

在現役球員中，柯瑞季後賽總得分名列第2，僅次於詹姆斯（LeBron James）；詹姆斯生涯季後賽總得分達到7652分，遙遙領先所有人。

目前排在柯瑞前面的貝勒（Elgin Baylor）、皮本（Scottie Pippen）和諾維茨基（Dirk Nowitzki），分別是3623分、3642分、3663分，柯瑞將有機會在首輪系列賽完成超越。

首戰落敗的勇士，第2場比賽依然陷入苦戰，全隊上半場僅有柯瑞得分超過兩位數，對比國王的多點開花，勇士半場結束處於6分落後局面。

相關新聞

NBA／格林狠踩沙波尼斯還對球迷叫囂 遭判惡意犯規驅逐出場

勇士和國王季後賽第2戰發生嚴重肢體衝突，第4節剩7分03秒時國王沙波尼斯（Domantas Sabonis）倒地抓住勇士前鋒格林（Draymond Green）的腳，沒想到格林竟用力踩在他的肚子上，沙

NBA／全能數據退籃網 安比德大動作互動球迷：享受贏球

得分不是最高，76人隊當家中鋒安比德（Joel Embiid）仍展現年度MVP候選人身手，今天季後賽第2戰拿下20分、1...

NBA／第2戰沒問題？安戴托昆波背傷MRI檢查無礙

東區龍頭公鹿隊昨天首戰117：130敗給附加賽晉級的熱火隊，當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Anteto...

NBA／連兩屆阻攻王灰熊傑克森 獲選年度最佳防守球員

美國職籃NBA今天宣布，連續兩個球季拿下聯盟阻攻王的曼菲斯灰熊前鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.），獲選為本...

NBA／里夫斯身價水漲船高 美媒：有望獲30億新合約

湖人小將里夫斯（Austin Reaves）延續例行賽好表現，昨天在季後賽首戰末節狂攻14分，助湖人隊以128：112擊敗灰熊隊。《鹽湖城論壇報》記者拉森（Andy Larsen）指出，里夫斯休賽季有

NBA／衛少向太陽球迷飆髒話原因曝光 聯盟不會禁賽懲處

快艇隊昨日以115：110險勝太陽隊，不過比賽卻出現意外插曲，快艇球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）中場休息時向太陽球迷怒飆髒話，據知名記者海恩斯（Chris Haynes）消息指

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦