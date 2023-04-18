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NBA／季後賽總得分超越張伯倫 柯瑞名列史上第19
柯瑞（Stephen Curry）在對國王第2戰的上半場獨拿15分，這讓他生涯季後賽總得分累積達到3615分，超越傳奇巨星張伯倫（Wilt Chamberlain），排名提升到史上第19名。
在現役球員中，柯瑞季後賽總得分名列第2，僅次於詹姆斯（LeBron James）；詹姆斯生涯季後賽總得分達到7652分，遙遙領先所有人。
目前排在柯瑞前面的貝勒（Elgin Baylor）、皮本（Scottie Pippen）和諾維茨基（Dirk Nowitzki），分別是3623分、3642分、3663分，柯瑞將有機會在首輪系列賽完成超越。
首戰落敗的勇士，第2場比賽依然陷入苦戰，全隊上半場僅有柯瑞得分超過兩位數，對比國王的多點開花，勇士半場結束處於6分落後局面。
WARDELL. STEPHEN. CURRY.pic.twitter.com/h1RFMmwIEa— GSWL🤴🏻🪓 (@WarriorsLatam_) 2023年4月18日
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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