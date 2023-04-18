NBA／第2戰沒問題？安戴托昆波背傷MRI檢查無礙
東區龍頭公鹿隊昨天首戰117：130敗給附加賽晉級的熱火隊，當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）第一節還因「坐飛機」退場，所幸今天有好消息傳出，他的背部經MRI檢查沒有大礙，讓球團對於他的身體狀態抱持樂觀態度。
安戴托昆波昨天已經進行X光檢查沒有問題，公鹿教頭布丹霍澤（Mike Budenholzer）今天表示，MRI檢查也出爐，顯示都沒大礙，「他還是會痠痛，但我相信這是過程。他會接受些治療，我們接續一到兩天會持續監控。」
造成安戴托昆波的傷勢出現在首戰第一節4分13秒，他切入遭熱火前鋒勒夫（Kevin Love）犯規，「坐飛機」後背部落地，當下就撫著尾椎處，但之後仍起身並繼續在場上，不過第一節1分46秒就離場直接前往休息室；第二節，下背貼著彈繃的安戴托昆波回到球場，9分56秒時重返比賽，但沒再有任何出手，8分33秒再度回到休息室，球團之後就宣布「希臘怪物」季後賽首戰不會再回歸。
安戴托昆波昨天只出賽11分鐘，留下4投2中拿6分、3籃板成績。公鹿團隊今天進行影片會議，「希臘怪物」還沒回到球場，球團預計明天才會進行訓練。
公鹿和熱火的系列賽第2戰將於台灣時間周四登場，布丹霍澤表示，幸好兩戰之間有完整的2天休息，讓安戴托昆波有時間恢復，球隊對當家球星狀態也很正面，「我想大部分是很正向、很樂觀，但我們會看看他後兩天感覺如何。」
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