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NBA／衛少向太陽球迷飆髒話原因曝光 聯盟不會禁賽懲處

聯合新聞網／ 綜合報導
衛斯特布魯克。 美聯社
衛斯特布魯克。 美聯社

快艇隊昨日以115：110險勝太陽隊，不過比賽卻出現意外插曲，快艇球星衛斯特布魯克（Russell Westbrook）中場休息時向太陽球迷怒飆髒話，據知名記者海恩斯（Chris Haynes）消息指出，聯盟正調查此事，衛斯特布魯克不太可能被禁賽。

衛斯特布魯克昨日19投僅3中，但最後關頭成功的一攻一防，助快艇搶下勝利。他在中場休息結束後，走捷徑進場，經過球迷休息區時突然怒嗆太陽球迷：「注意你的嘴，XXXX。」

美國媒體人岡薩雷茲（Eddie Gonzalez）表示他當時正好在旁邊，並還原事發經過，原來這位太陽球迷嘲諷衛斯特布魯克是「Russ Westbrick（brick意旨磚頭，比喻投籃不進）」，這是他過去在湖人時期，經常遭球迷拿來調侃的綽號。

太陽官方則發聲明指出，「我們知道這件事，正進行調查。」為了預防類似情況發生，未來可能不允許球員為了進入客隊休息室，穿越球迷休息區。

Russell Westbrook

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