NBA／里夫斯身價水漲船高 美媒：有望獲30億新合約

湖人小將里夫斯（Austin Reaves）延續例行賽好表現，昨天在季後賽首戰末節狂攻14分，助湖人隊以128：112擊敗灰熊隊。《鹽湖城論壇報》記者拉森（Andy Larsen）指出，里夫斯休賽季有望得到一份4年9900萬美元（約30.2億台幣）的合約。

里夫斯在例行賽後半段大爆發，場均得分從上季的7.3分上升至13分，投籃命中率也提升7%。例行賽後段詹姆斯（LeBron James）缺席一段時間，里夫斯扛起持球重擔，也讓湖人主場多次響起MVP的歡呼聲。

里夫斯今夏將成為受限自由球員，據湖人隨隊記者布哈（Jovan Buha）先前報導，他與湖人都有意再續前緣，簽下4年5800萬美元的合約。不過之後的好表現，讓他身價水漲船高，記者拉森指出，他符合「亞瑞納斯條款（Gilbert Arenas provision）」，有望拿到4年9900萬美元的合約。

《CBS》記者昆恩（Sam Quinn）則認為不需討論里夫斯是否適用亞瑞納斯條款，「他會得到，這是確定會發生的事。問題是他最終獲得的合約多接近9900萬美元這個最高價，無論答案是什麼，湖人都該跟進報價。」

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