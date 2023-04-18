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NBA／衛少賞布克關鍵火鍋 裁判報告顯示無犯規嫌疑

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
衛斯特布魯克(中)的關鍵攻守助快艇搶下首勝。 美聯社
衛斯特布魯克(中)的關鍵攻守助快艇搶下首勝。 美聯社

快艇和太陽首輪對決第一場比賽最後時刻，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）一次關鍵封阻擋下布克（Devin Booker）的突破，同時也將球權轉回快艇手上，成了勝負的關鍵。最終快艇是以5分之差險勝太陽。

儘管有些人認為衛斯特布魯克在封阻過程中疑似有打手犯規的嫌疑，反為布克抱屈，不過從聯盟公佈的最後兩分鐘裁判報告顯示，衛斯特布魯克並無犯規，反而是有一次漏判是對快艇不利。

報告指出，在終場前59.4秒，雷納德（Kawhi Leonard）在準備跳投時，防守他的克雷格（Torrey Craig）已經打到他的手臂，理應要獲得兩罰機會。當時快艇僅領先1分。

針對衛斯特布魯克的封蓋，報告中認為他是先打到球之後才碰到布克的左手，因此裁判未響哨沒有問題。同時在衛斯特布魯克封阻之後，衛斯特布魯克跳出界外線把球砸向布克膝蓋，讓快艇獲得球權。裁判報告認為這一球也是毫無疑問。

快艇和太陽的第2場對戰將在台灣時間4月19日登場。

裁判報告顯示雷納德剩下59.4秒的出手遭到犯規，但並沒有獲得哨音。 截自影片
裁判報告顯示雷納德剩下59.4秒的出手遭到犯規，但並沒有獲得哨音。 截自影片

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