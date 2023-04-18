快訊

台積電春燕來了？受惠輝達、挖礦晶片訂單 7奈米產能回溫

曾格爾辯「沒防護記得買藥」是胃藥 富商正宮反擊：一定告到底

獨／富貴角燈塔極北懸日來了 季節限定美景掀追日熱潮

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／連兩屆阻攻王灰熊傑克森 獲選年度最佳防守球員

中央社／ 綜合外電報導
連續兩個球季拿下聯盟阻攻王的曼菲斯灰熊前鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.），獲選為本季年度最佳防守球員。 路透社
連續兩個球季拿下聯盟阻攻王的曼菲斯灰熊前鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.），獲選為本季年度最佳防守球員。 路透社

NBA今天宣布，連續兩個球季拿下聯盟阻攻王的曼菲斯灰熊前鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.），獲選為本季年度最佳防守球員。

法新社報導，傑克森至今5個賽季都待在灰熊，這次他在100張第一名選票中拿下56張，共391分，讓他首度獲得年度最佳防守球員（Defensive Player of theYear）獎肯定。

密爾瓦基公鹿的洛培茲（Brook Lopez）以309分排名第2，克里夫蘭騎士的莫布里（Evan Mobley）101分排名第3。

23歲的傑克森是拿下年度最佳防守球員獎第2年輕的球員，歷來只有2009年得獎的霍華德（Dwight Howard）比他年輕。霍華德當初得獎時也是23歲，但比傑克森現在小個幾個月。

傑克森平均每場比賽賞給對手3次火鍋的成績，排在全聯盟之冠。他的父親打過13年的NBA，曾助聖安東尼奧馬刺在1999年拿下總冠軍。

傑克森說：「你一定得把自己擺在第2位，與球隊有關的一切永遠排第1。他（指其父親）在職業生涯中都是這麼做的，他一直想著贏球，對於能過奪冠他心存感激，而這也是我現在正努力要做的，就是拿下屬於我的總冠軍。」

本季傑克森在灰熊平均每場比賽可獲18.6分、6.8籃板、1助攻、1抄截。灰熊本季的防守在全NBA排名第3，例行賽51勝31敗在西區排名第2。

身為最接近籃框的護框者，傑克森將對手的命中率壓低在全NBA最低的4成69，同時他也正努力讓自己成為更具得分威脅的球員。

洛培茲平均每場比賽可有2.5次阻攻，並列聯盟第2，還能有15.9分、6.7籃板、1.3助攻進帳。

莫布里平均每場比賽能獲16.2分、9籃板、2.8助攻、1.5阻攻。

灰熊 霍華德

延伸閱讀

NFL／小貝克漢去烏鴉 帶來質變？

NBA／八村壘板凳殺出砍29分 湖人「下剋上」力退灰熊

湖人挺過灰狼挑戰 首輪遇灰熊仍難過關

T1聯盟／昨天狂操46分鐘 「魔獸」霍華德膝蓋不適恐缺陣

相關新聞

NBA／連兩屆阻攻王灰熊傑克森 獲選年度最佳防守球員

美國職籃NBA今天宣布，連續兩個球季拿下聯盟阻攻王的曼菲斯灰熊前鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.），獲選為本...

NBA／湖人2奇兵殺出 與熱火合演下剋上戲碼

NBA季後賽全面開戰，但昨天傷兵不斷，東、西區各2場比賽就出現3名傷兵，包括公鹿隊「希臘怪物」安戴托昆波、灰熊隊當家球星...

NBA／強調勇士不能「精神勝利」格林：要讓福克斯打得困難

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）昨天錯失追平三分球機會，最終以123：126不敵國王，讓許多勇士球迷感到遺憾，賽後格林（Draymond Green）在廣播節目表示球隊不能「精神勝利」。

NBA／等待3年興奮再戰季後賽 穆雷：腎上腺素狂飆升

2020年季後賽大殺四方的穆雷（Jamal Murray），在隔年賽季不慎遭遇左膝前十字韌帶撕裂，直接進入無限期缺賽，導致2021-22年賽季全數報銷，直到今年賽季才正式回歸。 穆雷本季出賽65

NBA／衛斯特布魯克秀冰塊腹肌 刺激巴克利做仰臥起坐

穿著一席印花黃套裝迎接季後賽的快艇隊明星後衛衛斯特布魯克（Russell Westbrook），露出的精實腹肌讓「惡漢」...

NBA／衛少賞布克關鍵火鍋 裁判報告顯示無犯規嫌疑

快艇和太陽首輪對決第一場比賽最後時刻，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）一次關鍵封阻擋下布克（Devin Booker）的突破，同時也將球權轉回快艇手上，成了勝負的關鍵。最終快艇是以5

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦