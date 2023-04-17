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NBA／等待3年興奮再戰季後賽 穆雷：腎上腺素狂飆升

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
穆雷等待3年總算能在季後賽亮相，同時繳出優異表現。 美聯社
穆雷等待3年總算能在季後賽亮相，同時繳出優異表現。 美聯社

2020年季後賽大殺四方的穆雷（Jamal Murray），在隔年賽季不慎遭遇左膝前十字韌帶撕裂，直接進入無限期缺賽，導致2021-22年賽季全數報銷，直到今年賽季才正式回歸。

穆雷本季出賽65場，協助金塊在例行賽搶下西區龍頭寶座，本身也是睽違3年重新回到季後賽。在今天對灰狼系列賽首戰中，穆雷攻下全隊最高24分，外加8籃板8助攻，幫助金塊大勝29分，也正式宣告自己終於回來了。

「真的非常令人興奮，我現在腎上腺素狂飆升，」穆雷說，「很久沒有如此興奮了，很可能從賽季開始後都沒有過，我很快就感到疲憊了。擺脫緊張情緒後，結果這場比賽打得還不錯。」

約柯奇（Nikola Jokic）賽後也被媒體問到：「穆雷是在排在你之後的球隊第二把手，從自信心角度來看，你認為他回復到100%狀態了嗎？」

對此，約柯奇則表示：「老實說，有時候穆雷才是我們陣中頭號球星，他狀態能恢復對我們來說就是好事情。我們球隊沒有所謂自我為中心的人。」

今天比賽中完成雙十的波特（Michael Porter Jr.）也認為穆雷已經恢復身手。「先前我還跟他說，我感覺他現在比受傷之前還要更強大。」

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