NBA／強調勇士不能「精神勝利」格林：要讓福克斯打得困難

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）昨天錯失追平三分球機會，最終以123：126不敵國王，讓許多勇士球迷感到遺憾，賽後格林（Draymond Green）在廣播節目表示球隊不能「精神勝利」。

格林飆粗口並直言球隊打得不好，「我們不會精神勝利，不會坐著說『感覺還不錯』。我們0：1落後，必須想辦法拿下第2戰，這是季後賽，必須在客場拿下1場。」

談到國王隊福克斯（De'Aaron Fox）狂砍38分，格林讚美他真的有能力，他也強調下一戰會讓他打得困難一些，「制定比賽計畫時，有些事你能忍受，有些不行。不能讓福克斯一條龍快攻，還有一直將球運到禁區。」

他表示比起福克斯拿下38分，蒙克（Malik Monk）攻下32分更難讓人接受，「蒙克現在是一個不可思議的球員，他一直切入，帶給我們防守很大的壓力，罰球14次還全部命中。」

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