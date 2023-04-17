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NBA／湯普森想獲頂薪續約 沃神：勇士恐面臨5億美元帳單

聯合新聞網／ 綜合報導
湯普森。 法新社
湯普森。 法新社

勇士隊正尋求衛冕之際，知名記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）卻爆料湯普森（Klay Thompson）渴望頂薪續約，對此他也做出回應。

沃納羅斯基在節目上爆料，「湯普森休賽季希望拿到一份新的頂薪合約。這對勇士可能是轉捩點，勇士未來每年恐面臨5億美元的球員工資和奢侈稅，球隊老闆是否會願意負擔，仍有待觀察。」

湯普森2019年簽下5年1.89億美元，下季將獲得4300萬美金。他先前說過希望在勇士退休，也重申這份合約到期後還會繼續打球。他今天受訪時談則表示：「我正在追求冠軍，其他事情之後再說。」

Klay Thompson

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