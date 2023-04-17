快訊

明高溫恐飆36度！這日雨彈炸全台 本周降雨趨勢一圖看懂

侯友宜被告怎麼「辦」？ 法界：「搓圓仔湯」不易偵查

NBA／壓制灰狼僅得80分 金塊主帥：我們準備了一星期

中央社／ 綜合外電報導
約柯奇持球單打。 美聯社
約柯奇持球單打。 美聯社

金塊今天得分多點開花，全隊6人得分達兩位數，其中以穆雷（Jamal Murray）攻下24分最多，加上約柯奇（Nikola Jokic）、波特（Michael Porter Jr.）都有「雙十」演出，最終109比80輕鬆擊退灰狼，拿下季後賽首戰勝利。

西區頭號種子丹佛金塊，今天在季後賽首輪迎戰第8種子明尼蘇達灰狼。

這場兩隊系列賽的首戰，金塊在主場打出8比0開局，灰狼逐漸拉近比數後，靠康利（Mike Conley）連下5分及安德森（Kyle Anderson）的進球，打出7比0攻勢首度取得領先。兩隊一陣拉鋸後，金塊在布朗（Bruce Brown）跳投得手、穆雷兩罰俱中後，在首節以26比23領先。

次節金塊47比42領先之際，靠著波特包括兩次灌籃在內、個人連拿6分，首度領先達兩位數，上半場在約柯奇拿下13分、10籃板，加上布朗也貢獻11分的情況下，以55比44領先灰狼。

兩隊易籃再戰，金塊打出9比1開局，之後更在葛登（Aaron Gordon）砍進三分球後，以73比53領先達20分。靠著單節32比14的強勢演出，金塊三節打完後，以87比58領先灰狼近30分。

末節比賽剩下2分12秒，布勞恩（Christian Braun）拿下兩分後，金塊以107比77將領先擴大到30分，讓灰狼無力反撲，最終金塊以29分之多輕鬆拿下勝利。

金塊今天包括先發五虎在內共有6人得分破十，穆雷攻下全場最高24分，約柯柯貢獻13分、14籃板，波特則拿下18分、11籃板，兩人都有「雙十」的表現，凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、布朗、高登分別攻下15分、14分、13分。

愛德華（Anthony Edwards）攻下灰狼全隊最高的18分，替補的諾威爾（Jaylen Nowell）獲12分，唐斯（Karl-Anthony Towns）和安德森都拿下11分，戈貝爾（Rudy Gobert）只拿8分，但抓下13個籃板。

談到球隊能把灰狼得分壓在80分，金塊總教練馬龍（Michael Malone）非常滿意。「我很滿意我們在防守端的表現，但我們也不會過度慶祝。我們準備了一個星期，今晚我們成功執行這些策略。」

灰狼老將康利（Mike Conley）認為輸掉首戰還不是世界末日。「金塊在這個賽季一直都打得很好，他們擁有全聯盟最佳球員之一。我相信我們會盡全力，希望我們每一場都會進步。只要我們上場之後帶著背水一戰的心態，我們是有機會的。」

延伸閱讀

逃離中國的63名基督徒 在德州東部定居

NBA／籲對戰老鷹須保持侵略性 布朗：從防守端做起

NBA／對老鷹首戰中途傷口裂開 布朗：會好起來的

NBA／帶領國王谷底反彈 布朗獲選教練協會年度總教練

相關新聞

NBA／雷納德狂飆38分 衛少關鍵攻防助快艇險勝太陽

太陽和快艇今天展開首輪第一戰，上半場太陽一度落後15分，雖末節一度超前比分，但雷納德（Kawhi Leonard）最後關頭接管比賽，加上衛斯特布魯克（Russell Westbrook）關鍵時刻攻防建

NBA／湖人小將里夫斯決勝節飆14分 詹姆斯喊不意外

湖人隊今天以128：112擊敗西區排第2種子的灰熊隊，關鍵時刻卻不是靠「小皇帝」詹姆斯（ LeBron James）或戴...

NBA／八村壘板凳殺出砍29分 湖人「下剋上」力退灰熊

美國職籃NBA洛杉磯湖人今天靠板凳出發的八村壘（Rui Hachimura）砍下全隊最高29分，以128比112「下剋上...

NBA／莫蘭特傷右手連襪子都分不開 第二戰出賽成疑

灰熊隊當家球星莫蘭特（Ja Morant）今天季後賽首戰的決勝關頭，因右手傷勢無法在場上，只能在板凳席看湖人隊以128：...

NBA／等待3年興奮再戰季後賽 穆雷：腎上腺素狂飆升

2020年季後賽大殺四方的穆雷（Jamal Murray），在隔年賽季不慎遭遇左膝前十字韌帶撕裂，直接進入無限期缺賽，導致2021-22年賽季全數報銷，直到今年賽季才正式回歸。 穆雷本季出賽65

NBA／強調勇士不能「精神勝利」格林：要讓福克斯打得困難

勇士球星柯瑞（Stephen Curry）昨天錯失追平三分球機會，最終以123：126不敵國王，讓許多勇士球迷感到遺憾，賽後格林（Draymond Green）在廣播節目表示球隊不能「精神勝利」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦