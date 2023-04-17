NBA／壓制灰狼僅得80分 金塊主帥：我們準備了一星期

金塊今天得分多點開花，全隊6人得分達兩位數，其中以穆雷（Jamal Murray）攻下24分最多，加上約柯奇（Nikola Jokic）、波特（Michael Porter Jr.）都有「雙十」演出，最終109比80輕鬆擊退灰狼，拿下季後賽首戰勝利。

西區頭號種子丹佛金塊，今天在季後賽首輪迎戰第8種子明尼蘇達灰狼。

這場兩隊系列賽的首戰，金塊在主場打出8比0開局，灰狼逐漸拉近比數後，靠康利（Mike Conley）連下5分及安德森（Kyle Anderson）的進球，打出7比0攻勢首度取得領先。兩隊一陣拉鋸後，金塊在布朗（Bruce Brown）跳投得手、穆雷兩罰俱中後，在首節以26比23領先。

次節金塊47比42領先之際，靠著波特包括兩次灌籃在內、個人連拿6分，首度領先達兩位數，上半場在約柯奇拿下13分、10籃板，加上布朗也貢獻11分的情況下，以55比44領先灰狼。

兩隊易籃再戰，金塊打出9比1開局，之後更在葛登（Aaron Gordon）砍進三分球後，以73比53領先達20分。靠著單節32比14的強勢演出，金塊三節打完後，以87比58領先灰狼近30分。

末節比賽剩下2分12秒，布勞恩（Christian Braun）拿下兩分後，金塊以107比77將領先擴大到30分，讓灰狼無力反撲，最終金塊以29分之多輕鬆拿下勝利。

金塊今天包括先發五虎在內共有6人得分破十，穆雷攻下全場最高24分，約柯柯貢獻13分、14籃板，波特則拿下18分、11籃板，兩人都有「雙十」的表現，凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）、布朗、高登分別攻下15分、14分、13分。

愛德華（Anthony Edwards）攻下灰狼全隊最高的18分，替補的諾威爾（Jaylen Nowell）獲12分，唐斯（Karl-Anthony Towns）和安德森都拿下11分，戈貝爾（Rudy Gobert）只拿8分，但抓下13個籃板。

談到球隊能把灰狼得分壓在80分，金塊總教練馬龍（Michael Malone）非常滿意。「我很滿意我們在防守端的表現，但我們也不會過度慶祝。我們準備了一個星期，今晚我們成功執行這些策略。」

灰狼老將康利（Mike Conley）認為輸掉首戰還不是世界末日。「金塊在這個賽季一直都打得很好，他們擁有全聯盟最佳球員之一。我相信我們會盡全力，希望我們每一場都會進步。只要我們上場之後帶著背水一戰的心態，我們是有機會的。」

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