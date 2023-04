NBA／穆雷重溫季後賽滋味 金塊談笑用兵痛宰灰狼

眼看著東區龍頭公鹿、西區第2名灰熊今天先後落馬,金塊不想讓憾事重演。

面對老八晉級的灰狼,金塊絲毫不留情面,在全隊6人得分雙位數的均衡火力下,加上防守端迫使對手難以有效取分,上半場已經掌握兩位數領先優勢,之後雙方比分差距愈拉愈開,金塊第四節最多領先達32分,也讓比賽早早進入垃圾時間。最終,金塊在主場以109比80痛宰灰狼,輕鬆取得系列賽首勝。

相隔3年重新體驗季後賽競爭滋味的穆雷(Jamal Murray),彷彿找回昔日殺手本色,攻下全隊最高24分,外加8籃板8助攻;加上今天的4記三分球,穆雷累積94顆三分球,持續穩坐金塊隊史季後賽三分球王的紀錄。

波特(Michael Porter Jr.)得到18分11籃板,凱威爾波普(Kentavious Caldwell-Pope)15分,葛登(Aaron Gordon)13分,布朗(Bruce Brown)14分。

至於尋求年度MVP三連霸的約柯奇(Nikola Jokic),在隊友強勢發揮之下,此役12投6中,繳出13分14籃板6助攻的數據;不過由於約柯奇在第四節被吹1級惡意犯規,隨後再次犯規導致6犯提前畢業,這是他自2019年以來首度犯滿出場。

