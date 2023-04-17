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NBA／穆雷重溫季後賽滋味 金塊談笑用兵痛宰灰狼

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
穆雷時隔3年重溫季後賽，飆進全隊最高分。 路透社
穆雷時隔3年重溫季後賽，飆進全隊最高分。 路透社

眼看著東區龍頭公鹿、西區第2名灰熊今天先後落馬，金塊不想讓憾事重演。

面對老八晉級的灰狼，金塊絲毫不留情面，在全隊6人得分雙位數的均衡火力下，加上防守端迫使對手難以有效取分，上半場已經掌握兩位數領先優勢，之後雙方比分差距愈拉愈開，金塊第四節最多領先達32分，也讓比賽早早進入垃圾時間。最終，金塊在主場以109比80痛宰灰狼，輕鬆取得系列賽首勝。

相隔3年重新體驗季後賽競爭滋味的穆雷（Jamal Murray），彷彿找回昔日殺手本色，攻下全隊最高24分，外加8籃板8助攻；加上今天的4記三分球，穆雷累積94顆三分球，持續穩坐金塊隊史季後賽三分球王的紀錄。

波特（Michael Porter Jr.）得到18分11籃板，凱威爾波普（Kentavious Caldwell-Pope）15分，葛登（Aaron Gordon）13分，布朗（Bruce Brown）14分。

至於尋求年度MVP三連霸的約柯奇（Nikola Jokic），在隊友強勢發揮之下，此役12投6中，繳出13分14籃板6助攻的數據；不過由於約柯奇在第四節被吹1級惡意犯規，隨後再次犯規導致6犯提前畢業，這是他自2019年以來首度犯滿出場。

金塊在第三節壓制灰狼命中率僅29.4%，一口氣將領先拉開至29分，從而奠定比賽基礎。

灰狼陣中以愛德華（Anthony Edwards）的18分為最高，雙塔唐斯（Karl-Anthony Towns）和戈貝爾（Rudy Gobert）合計20投8中，唐斯拿到11分10籃板2助攻，戈貝爾8分13籃板2阻攻。灰狼團隊命中率僅37%。

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