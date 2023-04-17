NBA／湖人小將里夫斯決勝節飆14分 詹姆斯喊不意外

湖人隊今天以128：112擊敗西區排第2種子的灰熊隊，關鍵時刻卻不是靠詹姆斯（LeBron James）或戴維斯（Anthony Davis）拉開差距，板凳替補的八村壘和小將里夫斯（Austin Reaves）成功臣，讓詹姆斯都讚說，是「配角」幫助球隊拿下勝利。

在第四節前11分鐘，詹姆斯和戴維斯才各有1次出手，八村壘和里夫斯單節合力攻下23分，其中里夫斯更是5投5中，包括一波連拿9分的演出，以全場23分成奪勝功臣之一。

前三節才拿9分，第四節大爆發的里夫斯，成長地點離曼非斯只有約2小時的車程，季後賽處女秀有大批親友到場，他笑說：「就我所知，家人、朋友，大概有一百人左右到場，能在他們面前代表這支球隊在最大舞台表現，這是很特別的事情。」

里夫斯才是聯盟二年級生，首度打季後賽就有關鍵演出，得到不少隊友稱讚，包括詹姆斯。「詹皇」提到，不意外24歲小將有如此表現，「從第一次練習我就知道，他不會拿雙向合約太久。我知道哪種球員適合和我搭配，我知道里夫斯就是合適的那個人。」

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