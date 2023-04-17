NBA／衛少關鍵攻守決勝負 雷納德：能透過多種方式嬴球

快艇今天靠雷納德（Kawhi Leonard）轟下全場最高38分，加上衛斯特布魯克（Russell Westbrook）關鍵時刻賞給對手一記麻辣鍋，最終115比110在客場擊敗太陽，拿下季後賽首勝。

NBA西區第4種子鳳凰城太陽，今天在主場迎戰第5種子洛杉磯快艇。太陽今天比賽開打後手感不佳，首節三分球命中率僅2成86，整體投籃命中率也只有3成18；反觀快艇三分球5投3中，命中率高達6成，整體投籃命中率也有5成5。

快艇雙巨頭之一的喬治（Paul George）因季末右膝扭傷，今天持續作壁上觀，且可能在季後賽首輪都無法出賽，但他們首節在鮑爾（Norman Powell）兩罰中1後，以27比17領先達兩位數，並在葛登（Eric Gordon）單節三分球兩投全進、6次出手命中5球，獨拿12分的帶領下，以30比18領先太陽。

次節太陽在杜蘭特（Kevin Durant）飆進三分彈，布克（Devin Booker）也進球後，將落後縮小到個位數差距，接著杜蘭特連續罰進4球，再將比分追近，快艇半場打完仍以59比54領先。

下半場開打後，太陽打出23比9開局，以77比68超前，但快艇回敬一波11比2攻勢扳平比分，在太陽的蘭德爾（Jock Landale）灌籃取分、快艇的曼恩（Terance Mann）上籃得手後，雙方前3節打完以81比81戰成平手。

末節兩隊不斷拉鋸，快艇在曼恩完成一次「3分打」後，取得4分領先，但克雷格（Torrey Craig）隨後也回敬一次「3分打」，把落後縮小到剩下1分；此時雷納德連飆兩記三分彈，葛登也接著砍進三分球，讓快艇領先達6分，但杜蘭特回敬一記三分彈、保羅（Chris Paul）兩罰俱中，讓太陽將分差壓到剩下1分。

關鍵時刻衛斯特布魯克兩罰俱中，快艇將領先稍拉開到3分，此時太陽選擇讓布克攻擊籃框，但他被衛斯特布魯克賞了一記麻辣鍋，之後葛登兩罰俱中，布克、曼恩分別灌籃得手，最終快艇以5分之差獲勝。接下來，兩隊將於18日繼續在太陽主場交手。

「你不知道你能在哪裡全力開火，只是在找到機會之際，去打出好的表現，全力爭取勝利。我很高興，去打出我們能夠打出的比賽。每個人都需要保持專注，拿出最好表現，無論是先發還是替補。」雷納德談到自己的38分表現。

針對衛斯特布魯克最後時刻的關鍵罰球和防守表現，雷納德亦稱讚：「你不能只盯著他的進攻，因為衛斯特布魯克能透過很多種方式嬴得勝利。」

快艇此役除雷納德轟下38分外，高登貢獻了19分，祖巴茲（Ivica Zubac）有12分、14籃板的雙十演出，衛斯特布魯克僅獲9分，但抓下10籃板、送出8助攻，另有3阻攻、2抄截的演出。

太陽杜蘭特攻下29分，還送出11次助攻、抓下9個籃板，有準大三元的成績；布克、克雷格分別貢獻了26分、22分，艾頓（DeAndre Ayton）挹注了18分，保羅只拿7分，但抓下11個籃板、送出10次助攻。

udn討論區