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NBA／替補29分隊史魔術強森後首見 八村壘：剛好有投籃機會

聯合新聞網／ 綜合報導
八村壘(左)。 法新社
八村壘(左)。 法新社

湖人隊今天在季後賽首戰戰勝灰熊隊，日籍前鋒八村壘（Rui Hachimura）14投11中，攻下29分，成為自1995-96年賽季魔術強森（Magic Johnson）後，首位季後賽替補出陣砍下超過25分的球員。

八村壘的名字成為推特全球搜尋趨勢，魔術強森也興奮發文，「我們紫金大軍的男孩繳出統治級表現，以八村壘29分6籃板為首，有5人得分達雙位數。」

八村壘受訪時將功勞歸功於團隊，「下半場我們的進攻節奏很好，彼此分享球，剛好很多投籃機會出現在我身上。」

湖人總教練漢姆（Darvin Ham）也盛讚八村壘相當全能，「他很強壯，可以在場上跑跳，非常有運動能力。他帶著自信與侵略性，就能把球放進籃框，如同今天看到的一樣。」

先發高效率砍下23分的里夫斯（Austin Reaves），是另一位贏球功臣，他也讚嘆八村的表現，「他擁有出色的技能，帶給球隊新元素。他打得很舒服，這是一場偉大的表現，我希望球隊能做到更多。」

八村壘

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