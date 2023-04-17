快訊

朝日相岸田擲爆裂物！同學曝木村隆二個性活潑 但國一後「突然變了」

為何冬眠熊不會血栓但久坐不動的人類會？ 科學家找出原因了

MiLB／黃暐傑驚傳已動TJ手術！ 最快2024球季後段復出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／莫蘭特傷右手連襪子都分不開 第二戰出賽成疑

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
莫蘭特再度掛傷。 法新社
莫蘭特再度掛傷。 法新社

灰熊隊當家球星莫蘭特（Ja Morant）今天季後賽首戰的決勝關頭，因右手傷勢無法在場上，只能在板凳席看湖人隊以128：112帶走勝利，且他賽後傷處仍感覺疼痛，儘管X光檢查是陰性，台灣時間周四的第2戰能否出賽打上問號。

莫蘭特月初碰公鹿隊就曾傷到右手，今天是帶著貼紮上陣，灰熊教頭簡金斯（Taylor Jenkins）賽前還說莫蘭特上場時間不會因手傷受限制，不料今天第四節5分48秒時，莫蘭特切入遭湖人禁區大將戴維斯（Anthony Davis）擋下，不但遭吹進攻犯規，從空中落下時還傷到右手；退場處理傷勢的莫蘭特雖在4分10秒回到板凳區，右手還用黑色彈繃包裹，但最終沒再上陣。

簡金斯表示，有和莫蘭特提到，「緊急時刻」可能讓他回到球場，「但或許最聰明的方式是不讓他上場，繼續評估。」

莫蘭特表示，手腕狀況不是問題，但右手很不舒服，就連回到休息是換裝時他都避免使用右手，連想分開一雙襪子都要請工作人員幫忙，他說：「這很難受，尤其是這賽季我所經歷的一切。」

例行賽時莫蘭特曾因在夜店亮出槍枝，遭聯盟禁賽8場，回歸後卻遇傷勢干擾，他說：「我的重點是上場幫助隊友們，這次是另一起意外，讓我們處於危險之中。」

莫蘭特去年季後賽受膝傷困擾，連兩年打季後賽又遇傷來磨，今天繳出18分、2助攻且發生6失誤的他自嘲說，已經不會對於遭遇的任何事情驚訝，對於所有狀況甚至有些「麻木」。

賽後記者會手上沒包紮的莫蘭特提到，第2戰能否上陣還是要看手傷情形，自己會盡一切努力回到球場，「如果我覺得可以上場，可能就會打，如果無法，我不希望做出會傷害到球隊的任何事情。」

延伸閱讀

NBA／八村壘板凳殺出砍29分 湖人「下剋上」力退灰熊

NBA／詹姆斯對灰熊陣容瞭若指掌 對戰莫蘭特有數據優勢

勇士、灰熊兩大場外事件 打亂西區季後賽局勢

NBA／「是我的責任」 莫蘭特父親感性談持槍事件

相關新聞

NBA／雷納德狂飆38分 衛少關鍵攻防助快艇險勝太陽

太陽和快艇今天展開首輪第一戰，上半場太陽一度落後15分，雖末節一度超前比分，但雷納德（Kawhi Leonard）最後關頭接管比賽，加上衛斯特布魯克（Russell Westbrook）關鍵時刻攻防建

NBA／希臘怪物「坐飛機」傷退 公鹿教頭曝狀況

公鹿隊有麻煩了，今天季後賽首戰，當家球星「希臘怪物」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）第一節就因「...

NBA／八村壘板凳殺出砍29分 湖人「下剋上」力退灰熊

美國職籃NBA洛杉磯湖人今天靠板凳出發的八村壘（Rui Hachimura）砍下全隊最高29分，以128比112「下剋上...

NBA／字母哥1節沒打完就傷退 巴特勒35分率熱火奪首勝

NBA東區霸主公鹿今天在季後賽首戰就出現大利空，頭號主將安戴托昆波1節都沒打完就傷退；熱火則在巴特勒轟下全場最高35分的...

NBA／替補29分隊史魔術強森後首見 八村壘：剛好有投籃機會

湖人隊今天在季後賽首戰戰勝灰熊隊，日籍前鋒八村壘（Rui Hachimura）14投11中，攻下29分，成為自1995-96年賽季魔術強森（Magic Johnson）後，首位季後賽替補出陣砍下超過2

NBA／莫蘭特傷右手連襪子都分不開 第二戰出賽成疑

灰熊隊當家球星莫蘭特（Ja Morant）今天季後賽首戰的決勝關頭，因右手傷勢無法在場上，只能在板凳席看湖人隊以128：...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦