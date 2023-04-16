NBA／美媒傳獨行俠3月即有意擺爛 遭唐西奇、厄文拒絕

為了爭取今年首輪前10順位保護的選秀權，獨行俠在球季尾聲選擇讓主力策略性「關機」，但配合庫班（Mark Cuban）高調的言論卻引來聯盟的關切，在經過調查後，聯盟針對獨行俠的「擺爛」行為祭出一張75萬美元的罰單。

不過根據《The Ringer》專欄作家歐康納（Kevin O'Connor）的說法，事實上獨行俠早在3月就想要提前放棄賽季，而不是要等到戰績大幅下滑，排名跌出附加賽之外才開始要「擺爛」。

「根據我得到的消息來源，獨行俠其實在3月就想要放棄賽季，教練也和球員會談，討論讓其他替補球員有更多上場時間。不過這樣的想法卻無法說服唐西奇（Luka Doncic）和厄文（Kyrie Irving）兩人顯然不願配合提前關機。」

獨行俠最終排名是聯盟倒數第10，這對於選秀權的保護順位也是一個尷尬的位置，能否如球團所願，也只能提早禱告了。

要注意的是，獨行俠雖然遭到75萬美元的重罰，不過聯盟也坦言，沒有球隊刻意輸球放水的直接證據。

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