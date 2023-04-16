NBA／勇士首戰先盛後衰飲恨 柯爾點出兩大輸球關鍵

尋求衛冕的勇士在季後賽首戰一度掌握兩位數領先優勢情況下，最終沒能守成，面對福克斯（De'Aaron Fox）和蒙克（Malik Monk）的猛攻毫無招架之力，最終仍是以3分之差飲恨。

勇士本場比賽三分球出手50次，命中16球，總教練柯爾（Steve Kerr）認為雖然一些出手不理想，但出手選擇還不算是問題。「我們打得很有侵略性，也有一些快速的出手。我們陣中有很多射手，我信任他們。」

不過柯爾依然點出了球隊吞敗的兩大主要因素，一是被對手足足搶了17個進攻籃板，且利用這些二次進攻拿到21分；其次就是讓蒙克（Malik Monk）靠罰球拿到太多分數。

勇士陷入苦戰的關鍵在於第三節後段，原本掌握10分領先優勢，但隨後被國王殺出15比4的攻勢，雙方氣勢也有所逆轉。

「那時候國王打得很出色，透過進攻籃板拿到一些分數，這對我們造成傷害。他們很多進攻籃板出現在下半場。」柯爾說。

談到福克斯的三分球表現，柯爾認為這是防守端的設定，當他外線夠準時，情況就會很艱難。「他整個賽季的三分球命中率是32%，在選擇防守策略時總是要承擔一些風險。他投進的4記三分球都在下半場，當他如此神準，你就知道這會很艱難。他今天打得很棒。」

柯爾認為蒙克的14次罰球才是對勇士造成巨大傷害。「他是個殺手，讓他獲得這麼多罰球次數是非常大的麻煩，我們得想辦法去因應。」柯爾也談到不能給萊爾斯（Trey Lyles）這樣的射手如此好的空檔出手機會。

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