聽新聞
test
0:00 / 0:00
排球／企業聯賽頒獎典禮 雙外援抱走大獎
111年企業18年男女排球聯賽上月27日圓滿落幕，今天舉行頒獎典禮，年度最佳陣容和年度得分王都出爐，極速超跑巴西女將桑托斯（Carla Santos）入選年度最佳陣容和得分后，連莊找來的菲律賓籍外援布萊恩（Bryan Bagunas）奪下得分王。
「TO THE TOP」登上顛峰是企業18年男女排球聯賽的主題，今年男子組新增連莊排球隊，使參賽隊伍達6隊，共進行4循環60場賽事，女子維持5隊參賽，進行5循環50場賽程，每隊各出賽20場，全年度例行賽共計110場次；總冠軍賽系列進行17場，全年度共127場。
年度最佳陣容及最佳自由球員部分，男子組是布萊恩、劉鴻杰、蔡沛彰、高偉誠、洪榮發、林謙和李佳軒，女子組由桑托斯、蔡幼群、甘可慧、廖苡任、Bia（Beatriz Carvalho）、Aleoscar Blanco和林其蓉獲得；年度得分王、得分后分別由布萊恩和桑托斯奪下。
企排18年創造多項新紀錄，包括單場網路點閱率達19402人、單場收視達0.31、單場年輕族群收視達0.79、單日購票入場最高超過6千人等，凸顯排球運動未來將是國人最喜愛的團體項目。
中華排協表示，企排18年結束代表19年準備開始，感謝教育部體育署、中華奧會及全國體總的指導與各縣市政府的協助，也向各企業球團致上最真誠謝意。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言