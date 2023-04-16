排球／企業聯賽頒獎典禮 雙外援抱走大獎

111年企業18年男女排球聯賽上月27日圓滿落幕，今天舉行頒獎典禮，年度最佳陣容和年度得分王都出爐，極速超跑巴西女將桑托斯（Carla Santos）入選年度最佳陣容和得分后，連莊找來的菲律賓籍外援布萊恩（Bryan Bagunas）奪下得分王。

「TO THE TOP」登上顛峰是企業18年男女排球聯賽的主題，今年男子組新增連莊排球隊，使參賽隊伍達6隊，共進行4循環60場賽事，女子維持5隊參賽，進行5循環50場賽程，每隊各出賽20場，全年度例行賽共計110場次；總冠軍賽系列進行17場，全年度共127場。

年度最佳陣容及最佳自由球員部分，男子組是布萊恩、劉鴻杰、蔡沛彰、高偉誠、洪榮發、林謙和李佳軒，女子組由桑托斯、蔡幼群、甘可慧、廖苡任、Bia（Beatriz Carvalho）、Aleoscar Blanco和林其蓉獲得；年度得分王、得分后分別由布萊恩和桑托斯奪下。

企排18年創造多項新紀錄，包括單場網路點閱率達19402人、單場收視達0.31、單場年輕族群收視達0.79、單日購票入場最高超過6千人等，凸顯排球運動未來將是國人最喜愛的團體項目。

中華排協表示，企排18年結束代表19年準備開始，感謝教育部體育署、中華奧會及全國體總的指導與各縣市政府的協助，也向各企業球團致上最真誠謝意。

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