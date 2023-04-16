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NBA／大學搭檔福克斯、蒙克聯手飆分 創28年來首見紀錄

中央社／ 台北16日電
國王雙衛合力砍進70分。 美聯社
國王雙衛合力砍進70分。 美聯社

沙加緬度國王相隔17年後再闖季後賽，首戰就以3分之差擊敗衛冕軍金州勇士，其中福克斯、蒙克這對肯塔基大學校友，分別都攻下30分以上，也是聯盟28年來再度出現的紀錄。

根據ESPN報導，1995年當時效力於休士頓火箭的歐拉朱萬（Hakeem Olajuwon）和崔斯勒（Clyde Drexler），當時他們在3月11日季後賽對達拉斯小牛（現改名為獨行俠）的比賽，崔斯勒攻下36分、歐拉朱萬攻下34分，這對畢業於休士頓大學的校友，在季後賽同場攻下超過30分。

從那之後，一直到今天的國王佛克斯（De'Aaron Fox）、蒙克（Malik Monk）分別攻下38、32分，才再度出現大學校友同隊、同場都攻下超過30分的紀錄，其中蒙克還是替補上場，效率卻如此之高。

另外，根據美國媒體報導，蒙克全場連續14罰全中，也讓他追平1957年的麥克考利（Ed McCauley），同樣締造NBA季後賽連續14罰全進的紀錄。

當家主力福克斯全場轟下38分，成為NBA史上「首度」打季後賽的球員當中排名第2高分，僅次於獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）在2020年8月23日對上洛杉磯快艇的42分。

福克斯在賽後受訪時表示，「對我來說，我也很想知道例行賽到底跟季後賽有什麼不同，這也花了我一點時間去適應。」福克斯上半場拿9分、下半場拿了29分。

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