NBA／大學搭檔福克斯、蒙克聯手飆分 創28年來首見紀錄

沙加緬度國王相隔17年後再闖季後賽,首戰就以3分之差擊敗衛冕軍金州勇士,其中福克斯、蒙克這對肯塔基大學校友,分別都攻下30分以上,也是聯盟28年來再度出現的紀錄。

根據ESPN報導,1995年當時效力於休士頓火箭的歐拉朱萬(Hakeem Olajuwon)和崔斯勒(Clyde Drexler),當時他們在3月11日季後賽對達拉斯小牛(現改名為獨行俠)的比賽,崔斯勒攻下36分、歐拉朱萬攻下34分,這對畢業於休士頓大學的校友,在季後賽同場攻下超過30分。

從那之後,一直到今天的國王佛克斯(De'Aaron Fox)、蒙克(Malik Monk)分別攻下38、32分,才再度出現大學校友同隊、同場都攻下超過30分的紀錄,其中蒙克還是替補上場,效率卻如此之高。

另外,根據美國媒體報導,蒙克全場連續14罰全中,也讓他追平1957年的麥克考利(Ed McCauley),同樣締造NBA季後賽連續14罰全進的紀錄。

當家主力福克斯全場轟下38分,成為NBA史上「首度」打季後賽的球員當中排名第2高分,僅次於獨行俠球星唐西奇(Luka Doncic)在2020年8月23日對上洛杉磯快艇的42分。

福克斯在賽後受訪時表示,「對我來說,我也很想知道例行賽到底跟季後賽有什麼不同,這也花了我一點時間去適應。」福克斯上半場拿9分、下半場拿了29分。

Malik Monk is the second player in NBA HISTORY to drop 30+ off the bench in a playoff debut, joining Ben Gordon in 2005.