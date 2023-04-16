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NBA／季後賽處女秀飆史上第2高分 福克斯勝利獻球迷

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
福克斯火力全開摧毀勇士防線。 路透社
福克斯火力全開摧毀勇士防線。 路透社

重返季後賽的國王隊，西區首輪就面對衛冕軍勇士隊，肯塔基同學福克斯（De'Aaron Fox）和蒙克（Malik Monk）扮演沙加緬度救世主，兩人合力轟下70分，福克斯的38分更有29分集中在下半場，助隊以126：123捍衛主場，迎接苦等17年的季後賽主場勝利。

福克斯2017年選秀會被國王挑中，目前為止6季NBA生涯都穿同件球衣；今天終於迎接季後賽處女秀，上場40分鐘的福克斯27投13中，包括三分球8投4中，38分表現寫下季後賽初體驗的史上第2高分，僅次於獨行俠球星唐西奇（Luka Doncic）3年前的42分表現。

率領國王打出耀眼表現，福克斯把勝利獻給滿場粉絲，「這是為球迷做的，知道他們風雨無阻的支持這支球隊，這只是回報他們的方式。」

「這是我第一場季後賽，我想知道肢體會是什麼樣子，上半場我需要去適應，但下半場我找到節奏，我的隊友也持續找到我，我只是做到他們希望我做到的事情。」福克斯說。

板凳出發的蒙克今天也有32分演出，且14罰全把握住，和福克斯聯手力退衛冕軍。

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