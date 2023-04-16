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NBA／回歸首戰錯過逆轉三分球 維金斯：相信自己

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導

衛冕軍勇士隊和重返季後賽的國王隊，今天進行系列賽首戰就殺得難分難捨，缺席兩個月回歸的勇士大將維金斯（Andrew Wiggins）讀秒階段更有逆轉外線的出手機會，但他的底線嘗試沒進球，加上柯瑞（Stephen Curry）壓哨的追平三分球也沒入網，讓國王驚險以126：123帶走勝利。

這是維金斯2月因家庭因素離隊後的第一場出賽，板凳出發的他出賽28分鐘，16投7中貢獻17分和4阻攻，美中不足是外線8投僅1中，包括最後10秒的逆轉機會。

今天之前有657場連續先發出賽的維金斯雖沒扮演逆轉功臣，復出首戰仍有正向回饋，他說：「最後一球感覺棒極了，從這裡開始，我是來戰鬥的，我也相信自己。」

攻下勇士最高30分的柯瑞也說，第一戰比較像是感受過程，自家球隊也有展現出能力來回應對手，「這場比賽是場從頭到尾都高張力的賽事。」

身為衛冕軍，勇士今年以西區第6種子身份晉級季後賽，首輪必須從客場打起，這次系列賽是總教練柯爾（Steve Kerr）領兵25個季後賽系列賽以來，第4次從客場開始挑戰金盃。

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