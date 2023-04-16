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NBA／「兄弟籃球」合砍70分 蒙克：要和福克斯改變球隊文化

聯合新聞網／ 綜合報導
肯塔基雙槍福克斯與蒙克，在今日合砍70分。 美聯社
肯塔基雙槍福克斯與蒙克，在今日合砍70分。 美聯社

雖然從未有季後賽經驗，福克斯（De'Aaron Fox）今日仍率領國王隊擊退勇士隊，此外，另一名跳出的隊友並非沙波尼斯（Domantas Sabonis），而是他的好同學蒙克（Malik Monk）。

福克斯與蒙克同樣出自肯塔基大學，也選擇在同年投入NBA選秀，兩人分別在第五、第11順位中選。雖然從不同球隊發跡，福克斯一直都是國王核心；蒙克則先從黃蜂隊起家，之後再轉至湖人隊，但隨著後者本季來到沙加緬度，兩人的「兄弟籃球」再次上演。

本場比賽，「肯塔基雙槍」發揮優秀，福克斯季後賽首秀便以超過五成的命中率、8投4中的三分球狂砍38分；蒙克雖然從板凳出發，但火力絲毫不遜於前者，他用13投8中的投籃，再加上14罰全中的罰球拿下32分，兩人共計70分的表現，讓球隊最終以126：123險勝衛冕軍。

賽後，兩人也共同接受媒體採訪。談及今日的表現，蒙克說：「這就是我來到沙加緬度的原因，我想和兄弟一起改變球隊文化。」福克斯也附和：「只是我們兩人的連結罷了，我們都想要贏，也希望對方成功。」訪談之中，能看出兩人關係極為密切。

成功於主場「點亮光束」後，國王將在後天二戰勇士，這對好兄弟好搭檔的表現，也將左右球隊最終是否能擊敗對手、粉碎勇士的連霸美夢。

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