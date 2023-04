NBA／「兄弟籃球」合砍70分 蒙克：要和福克斯改變球隊文化

雖然從未有季後賽經驗,福克斯(De'Aaron Fox)今日仍率領國王隊擊退勇士隊,此外,另一名跳出的隊友並非沙波尼斯(Domantas Sabonis),而是他的好同學蒙克(Malik Monk)。

福克斯與蒙克同樣出自肯塔基大學,也選擇在同年投入NBA選秀,兩人分別在第五、第11順位中選。雖然從不同球隊發跡,福克斯一直都是國王核心;蒙克則先從黃蜂隊起家,之後再轉至湖人隊,但隨著後者本季來到沙加緬度,兩人的「兄弟籃球」再次上演。

本場比賽,「肯塔基雙槍」發揮優秀,福克斯季後賽首秀便以超過五成的命中率、8投4中的三分球狂砍38分;蒙克雖然從板凳出發,但火力絲毫不遜於前者,他用13投8中的投籃,再加上14罰全中的罰球拿下32分,兩人共計70分的表現,讓球隊最終以126:123險勝衛冕軍。

賽後,兩人也共同接受媒體採訪。談及今日的表現,蒙克說:「這就是我來到沙加緬度的原因,我想和兄弟一起改變球隊文化。」福克斯也附和:「只是我們兩人的連結罷了,我們都想要贏,也希望對方成功。」訪談之中,能看出兩人關係極為密切。

32 POINTS for @AhmadMonk in the Kings Game 1 win! Malik Monk is the second player in NBA HISTORY to drop 30+ off the bench in a playoff debut, joining Ben Gordon in 2005. pic.twitter.com/YbwFTbTapT

成功於主場「點亮光束」後,國王將在後天二戰勇士,這對好兄弟好搭檔的表現,也將左右球隊最終是否能擊敗對手、粉碎勇士的連霸美夢。

Malik Monk: "That was my reason for coming [to the Kings], to change the culture with my homie."



De'Aaron Fox: "It's just a connection that we have... We all wanna win, we wanna see each other succeed."



Malik & De'Aaron on their bond as teammates.pic.twitter.com/ki18pd5eFl