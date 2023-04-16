NBA／「兄弟籃球」合砍70分 蒙克：要和福克斯改變球隊文化

雖然從未有季後賽經驗，福克斯（De'Aaron Fox）今日仍率領國王隊擊退勇士隊，此外，另一名跳出的隊友並非沙波尼斯（Domantas Sabonis），而是他的好同學蒙克（Malik Monk）。

福克斯與蒙克同樣出自肯塔基大學，也選擇在同年投入NBA選秀，兩人分別在第五、第11順位中選。雖然從不同球隊發跡，福克斯一直都是國王核心；蒙克則先從黃蜂隊起家，之後再轉至湖人隊，但隨著後者本季來到沙加緬度，兩人的「兄弟籃球」再次上演。

38 POINTS for De'Aaron Fox... tied for the 2nd-most EVER in a playoff debut!



Kings win a THRILLING Game 1 👑 pic.twitter.com/tUAW0hIt0u — NBA (@NBA) 2023年4月16日

本場比賽，「肯塔基雙槍」發揮優秀，福克斯季後賽首秀便以超過五成的命中率、8投4中的三分球狂砍38分；蒙克雖然從板凳出發，但火力絲毫不遜於前者，他用13投8中的投籃，再加上14罰全中的罰球拿下32分，兩人共計70分的表現，讓球隊最終以126：123險勝衛冕軍。

賽後，兩人也共同接受媒體採訪。談及今日的表現，蒙克說：「這就是我來到沙加緬度的原因，我想和兄弟一起改變球隊文化。」福克斯也附和：「只是我們兩人的連結罷了，我們都想要贏，也希望對方成功。」訪談之中，能看出兩人關係極為密切。

32 POINTS for @AhmadMonk in the Kings Game 1 win!



Malik Monk is the second player in NBA HISTORY to drop 30+ off the bench in a playoff debut, joining Ben Gordon in 2005. pic.twitter.com/YbwFTbTapT — NBA (@NBA) 2023年4月16日

成功於主場「點亮光束」後，國王將在後天二戰勇士，這對好兄弟好搭檔的表現，也將左右球隊最終是否能擊敗對手、粉碎勇士的連霸美夢。

De'Aaron Fox tonight:

38 PTS - 5 AST - 3 STL - 50% 3P



Malik Monk tonight:

32 PTS - 61% FG - 50% 3P - 100% FT



Both in their playoff debuts. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/xMuw3JoOx5 — Hoop Central (@TheHoopCentral) April 16, 2023

Malik Monk: "That was my reason for coming [to the Kings], to change the culture with my homie."



De'Aaron Fox: "It's just a connection that we have... We all wanna win, we wanna see each other succeed."



Malik & De'Aaron on their bond as teammates.pic.twitter.com/ki18pd5eFl — ClutchPoints (@ClutchPointsApp) April 16, 2023

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