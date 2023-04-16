NBA／國王17年來季後賽首勝 蒙克板凳殺出寫紀錄

衛冕軍金州勇士今天作客沙加緬度國王吃足苦頭，17年來首次重返季後賽的國王終場126比123力擒勇士取得系列賽首勝，國王隊的福克斯（De'Aaron Fox）轟38分居全場之冠。

綜合法新社與美聯社報導，這場比賽一邊是久未嘗季後賽滋味的國王，另一邊則是去年聯盟總冠軍勇士。上半場打完勇士61比55小幅領先。

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Malik Monk is the second player in NBA HISTORY to drop 30+ off the bench in a playoff debut, joining Ben Gordon in 2005. pic.twitter.com/YbwFTbTapT — NBA (@NBA) 2023年4月16日

國王隊在第3節發起反攻，在福克斯帶動下第三節以36比29反超勇士1分。第四節雙方拉鋸戰，分差都不超過5分，比賽終了前0.8秒柯瑞的最後26英尺外三分跳投未中，終場勇士3分飲恨。

國王除福克斯外，蒙克（Malik Monk）在本場也挹注32分。他在第二節拿下15分，是隊史自1997以來，替補球員在季後賽的單節得分新高。此外，蒙克更成為史上第2位在季後賽初登場至少轟下30分的替補球員，前一人是昔日公牛最佳第六人葛登（Ben Gordon）。

衛冕的勇士隊今年受傷兵影響，季賽排名僅第6，柯瑞（Stephen Curry）今天拿下30分，其中三分球投14中6。

國王在7戰4勝制的西區季後賽首輪1比0領先勇士，兩隊將在台灣時間18日上午繼續第2戰。

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