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NBA／讚騎士頑強難纏 布朗森：我們保持鎮定團結一心
客場出征的紐約尼克隊雖然種子排序較低，不過今晚季後賽首輪首場比賽卻是在客場以101比97擊敗地主克里夫蘭騎士，尼克後場殺手布朗森（Jalen Brunson）轟出全隊最高27分，且其中有21分是在下半場所得。
這場比賽扣人心弦，擁有主場優勢的騎士隊靠米契爾（Donovan Mitchell）狂砍38分，在比賽末段一度拉出9比0攻勢，帶動騎士一舉超前尼克。
不過哈特（Josh Hart）砍進三分球再反超比分，接著布朗森兩次得手又讓尼克擴大領先優勢，最終尼克從騎士手中奪下勝利。尼克核心悍將藍道（Julius Randle）腳傷康復上陣，他得到19分居全隊第2多，同時還貢獻10個籃板。
布朗森說對手難纏，「但我們保持鎮定，在關鍵時刻進球，也有幾次重要防守，我們不斷拚搏，一直保持團結」。
尼克與騎士將在台灣時間19日上午進行第2戰，地點仍在克里夫蘭騎士主場，目前尼克在7戰4勝制系列賽1比0領先。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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