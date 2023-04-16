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NBA／好友哈特穿肖像T恤加持 布朗森關鍵進球退騎士

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗森持續高檔表現。 法新社
布朗森持續高檔表現。 法新社

尼克隊今日作客克里夫蘭，在季後賽首戰對上騎士隊，終場以101：97擊退排名較高的對手。其中，砍下27分的布朗森（Jalen Brunson）多次獨掌乾坤的表現，讓隊友哈特（Josh Hart）不禁在賽後再次穿上印有布朗森肖像的衣服受訪。

首次以球隊領袖身分出戰季後賽，布朗森比賽前半段並不順利，在首節才過四分鐘左右，便領到第二次犯規，使得教練不得不提前將他換下場。不過，他在下半場火力復甦，不僅攻下21分，還在比賽剩40秒、球隊僅領先兩分的關鍵時刻，在重防之下上籃得手，奠定球隊勝基。

作為好友，哈特於賽前便穿上一件「布朗森T恤」進場，有鑑於布朗森的優異表現，他在賽後再次將其披上身，幽默地說：「我前幾週跟他說我會在某個時間點穿上它，但他今天陷入犯規麻煩，所以我回去會把它燒掉，不會再穿了。」也讓坐在旁邊的本人無奈地表示，「丟臉嗎？不會，我們經歷過更尷尬的事。」

除了哈特的玩笑外，甫傷癒復出的另一名主將藍道（Julius Randle）也對布朗森讚譽有加，「布朗森做得很好，他控制了比賽節奏，讓我們能有好的出手機會，今天對我們來說是很棒的首勝。」而布朗森則謙虛地稱讚板凳出發的哈特，「這就是他每天在做的事情，他的表現很不真實。」

取得開門紅的尼克，將在週三再次對上騎士，若能取得二連勝，則很有機會上演「下剋上」的劇本。

尼克 騎士

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