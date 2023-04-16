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NBA／籲對戰老鷹須保持侵略性 布朗：從防守端做起

中央社／ 綜合外電報導
塞爾蒂克首戰成功壓制楊恩的發揮。 法新社
塞爾蒂克首戰成功壓制楊恩的發揮。 法新社

NBA進入季後賽高潮，東區另一個對戰組合是由波士頓塞爾蒂克對上亞特蘭大老鷹，結果塞爾蒂克在布朗（Jaylen Brown）的優異表現下，以112比99擊落老鷹，目前在系列戰中拔得頭籌。

綜合法新社與美聯社報導，布朗此役拿下29分與12籃板，不過他上陣時手指因傷包紮，同時由於面部骨折，這兩個月以來都帶著防護面罩。布朗表示球隊需要他，自己的城市也需要他，所以必須出戰，不會找任何藉口。

塞爾蒂克的另一位主力泰托姆（Jayson Tatum）全場得25分，抓下11個籃板，隊友懷特（Derrick White）也貢獻了24分7助攻5籃板。塞爾蒂克在第二節轟出一波20比3的攻勢，在上半場結束時取得30分大幅領先優勢。

墨瑞（Dejounte Murray）全場拿下24分8籃板6助攻3抄截。在他帶領下，老鷹試圖在下半場進行反攻，但未能對塞爾蒂克構成持續性威脅。

塞爾蒂克本場戰術有很大部分是希望限制老鷹雙衛墨瑞與楊恩（Trae Young），全隊不但做到這一點，而且前三節執行的更是徹底。

楊恩三分外線前6次出手全部沒進，全場18次投籃也只有5次命中，僅得到16分8助攻，墨瑞則是25投10中。

塞爾蒂克同時為了與老鷹隊的速度相抗衡，選擇個頭較小的球員上陣。先發陣容以懷特替代大塊頭威廉斯（Robert Williams），搭配老將霍福特（Al Horford），泰托姆，布朗與史馬特（Marcus Smart）。這個一大四小的組合似乎也減緩了老鷹隊的攻擊。

布朗表示全隊從防守開始，持續在防守上努力。他說：「老鷹是一支優秀的年輕球隊，必須重視他們，同時要跟他們打得很黏很緊，並且保持侵略性。」

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