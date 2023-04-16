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NBA／對老鷹首戰中途傷口裂開 布朗：會好起來的

聯合新聞網／ 綜合報導
布朗無懼傷勢，首戰轟進全隊最高29分。 法新社
布朗無懼傷勢，首戰轟進全隊最高29分。 法新社

布朗（Jaylen Brown）今天帶傷上陣，幫助塞爾蒂克隊在比賽中一度領先老鷹隊多達32分，最終輕鬆擊敗老鷹，拿下季後賽首勝；身為球隊致勝關鍵，布朗也在賽後表示，自己的傷勢並不要緊。

布朗本季繳出生涯年表現，場均26.6分、3.5助攻、6.9的數據皆為至今最高，但他在上星期才因手被花瓶割傷，缺席最後兩場例行賽，直到週五才回歸訓練，使他季後賽的狀況令人憂心。不過，布朗在今日挺身而出，用29分、12籃板帶領球隊以112：99輕取對手。

從表現來看，布朗的狀態相當優秀，但根據塞爾蒂克記者羅伯（Brian Robb）的報導，布朗表示，自己的傷口其實在比賽中途便裂開了，但自己對此不感到擔心，「它會好起來的。」

雖然上半場雙方差距多達30分，比賽呈現一面倒狀態，但老鷹在下半場實際上還是比塞爾蒂克多得了17分，對此，布朗認為球隊仍有進步空間，「我們預期能阻止他們最好的出手，球隊讓對手在下半場過得有點舒服。我認為他們下場比賽會準備地更充分，所以我們也要做到這件事。」

拿下這場比賽後，塞爾蒂克目前暫以1：0領先系列賽，並將在週三再次於主場迎戰老鷹。

塞爾蒂克

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