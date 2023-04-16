NBA／穿針引線創造13次助攻 哈登：做好我的本分

生涯第2次獲得助攻王的哈登（James Harden），在今天季後賽首輪第一戰面對前東家籃網就展現穿針引線的功力，全場送出13次助攻，同時三分球13投7中，攻下23分。他在賽後也成為76人史上第一位單場20分、10助攻並貢獻5個三分球的球員。

76人全隊一共砍進21顆三分球，寫下隊史季後賽新高紀錄，其中隊友有8個三分球都是透過他助攻而成。

James Harden (23 PTS, 13 AST, 7 3PM) was sensational as the 76ers opened their #NBAPlayoffs presented by Google Pixel with a Game 1 win!



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曾是籃網隊後場主力的哈登表示，「只是希望透過持球來影響比賽。」

「這是季後賽，事情不見得會像你希望的那樣發展。你必須繼續努力，繼續奮鬥，我很高興我們贏了。」

籃網隊在本場比賽中嚴加看管7呎的安比德（Joel Embiid），還是讓他「只」拿到26分；不過哈登憑藉內線移動、投籃技巧與精準傳球撕裂了防守。

「只要我進入禁區並創造出好的投籃機會，我就在做好我的本分，隊友大部分時間都把球投進。」哈登表示。

76人隊在半場結束時以67比58領先，其中半場13個三分球更創造球隊季後賽紀錄。最終球隊是以121比101大勝對手。

76人談笑中取得首勝固然讓人欣喜，但哈登試圖在兩個月的季後賽冠軍爭奪戰中保持專注。他說：「要四平八穩。比賽有高低起伏，有贏有輸。要四平八穩打下去，要顧全大局。」

The @sixers hit 21 threes in their Game 1 win, their most ever in the #NBAPlayoffs presented by Google Pixel 🔥



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