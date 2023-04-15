NBA／目標首戰回歸賽場 藍道預計開賽前評估傷勢
先前因左腳踝扭傷預計要兩週之後複檢的尼克核心悍將藍道（Julius Randle），由於這段時間恢復情況良好，傳出他會在明天首輪第一戰開打之前進行傷勢評估，以決定是否能夠出賽。
藍道是在面對熱火時不慎踩到阿德巴約（Bam Adebayo）的腳，導致左腳踝扭傷被迫退場。不過尼克將士用命，在例行賽最後階段挺過沒有藍道壓陣的難關，最終以東區第5名闖進季後賽，首輪將面對騎士。
由於這段期間藍道恢復進展不錯，他也提出目標能在首輪第一戰復出球場，尼克和騎士首戰將在台灣時間4月16日早上6點登場，傳出藍道會在賽前再次進行傷勢評估。
本季藍道先發出賽77場，平均可以攻下25.1分10籃板4.1助攻，每場可以投進2.8顆三分球，包括得分和三分球都寫下生涯新高表現。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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