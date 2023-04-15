NBA／自認恢復訓練狀態良好 維金斯有望首戰登場

因父親病情的關係，勇士前鋒悍將維金斯（Andrew Wiggins）從2月中就離開了球隊，剩餘例行賽全數缺席。不過為了因應季後賽的來臨，維金斯已經在4月上旬回歸勇士，並且參與恢復訓練和全場對抗練習，逐漸調整好備戰狀態。

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，維金斯已經獲准可以出席首輪對國王的第一場比賽，且可能會讓他以替補身份出賽，同時上場時間也會控制在20到25分鐘。

談到先前缺席比賽的日子，維金斯坦言心情很複雜，一方面渴望上場比賽，一方面也是個人因素，難以抽身而去，這是很掙扎的過程。「我總覺得自己可以幫助到球隊，看到球隊在比賽中有做得不好的地方，我總會思考怎麼做可以變得更好。」

對於近期的密集訓練，維金斯透露自己感覺很好。「我不確定是要打先發還是替補，但我樂於去做球隊需要我做的任何事情。」

「我們球隊很有天賦，很多人可以做各種事情，魯尼（Kevon Looney）今年的表現非常棒，我想要回來幫助他，減輕他的壓力；我也想在防守端幫助迪文森佐（Donte DiVincenzo）和湯普森（Klay Thompson）。我只想像從未離開過那樣回歸球隊。」維金斯說。

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