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NBA／東區首輪呈現三強鼎立 騎士、尼克對決難預料

中央社／ 台北15日電
東區季後賽呈現三強鼎立的態勢。 美聯社
東區季後賽呈現三強鼎立的態勢。 美聯社

有別於西區聯盟的詭譎難料，NBA東區季後賽首輪普遍認為難以跳脫公鹿、塞爾蒂克與76人三強鼎立的格局，而騎士與尼克的對決，應該是最難預料的對戰組合。

NBA附加賽今天落幕，「南灘大軍」邁阿密熱火靠著巴特勒（Jimmy Butler）與史特魯斯（Max Strus）各自轟下31分帶領下，以102比91熱烤芝加哥公牛、摘下東區第8種子，季後賽首輪將對上聯盟頭號種子、密爾瓦基公鹿。

公鹿頂著聯盟最佳戰績光環，加上王牌「字母哥」安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）又是年度MVP熱門人選，NBA官網撰文分析，季後賽首輪碰上搭末班車晉級的熱火，似乎是實力最不平衡的對戰組合。

事實上，本季例行賽雙方兩度碰頭，兩隊勝負各半，不過公鹿前兩次吞敗，包括安戴托昆波與射手前鋒米道頓（Khris Middleton）都缺陣，如今在傷兵滿血回歸前提下，熱火能否討得到便宜很難說。

東區老二波士頓塞爾蒂克上季在總冠軍賽輸給金州勇士，本季他們捲土重來依舊是聯盟中最好的球隊之一，這個球季他們在攻、守效率都高居聯盟第2，是聯盟過去27個球季來，第2支在攻防兩端效率都名列前3的球隊，過去勇士曾兩度達成這項成就，而那兩季勇士最終也毫無疑問地拿下了總冠軍。

同靠附加賽晉級的亞特蘭大老鷹，本季場均得分118.4分、聯盟排名第3，不過例行賽3度與塞爾蒂克交手都吞敗，因此老鷹要想跨越「綠衫軍」這道障礙並不容易。

安比德（Joel Embiid）本季打出生涯年，場均33.1分讓他成功衛冕得分王頭銜，不過他的整體投籃命中率54.8%同樣寫下生涯新高，帶領費城76人拿下54勝、榮登東區第3種子，也讓他成為年度MVP的頭號候選人。

76人首輪碰上全新的布魯克林籃網，因為包括杜蘭特（Kevin Durant）與厄文（Kyrie Irving）季中轉隊，兩大球星出走戰力難免減損，在交易大限後的28場比賽籃網僅拿下13勝，勝率還不到5成。

不過對籃網來說，並非完全沒有機會，他們最大的武器就是三分球，因為籃網在後杜蘭特時代，三分球命中率從原本的37.6%（聯盟16名）躍升至43.7%（聯盟第5），且只要單場投進超過15顆三分球時，他們的戰績是9勝1負。

克利夫蘭騎士今年是隊史自2018年後再次打進季後賽，且球隊裡少了昔日王牌詹姆斯（LeBronJames），但他們擁有了米契爾（Donovan Mitchell），後者本季每場可繳出生涯新高的28.3分，成為騎士攻堅的頭號利器。

有趣的是，高居東區第4種子的騎士，例行賽與第5種子的尼克4度交鋒，卻沒討到便宜，戰績僅1勝3負落居下風，不過好消息是，尼克主力大前鋒藍道（Julius Randle）因左踝扭傷，季後賽首戰還不確定能否歸隊，騎士若能把握機會拔得頭籌，或許就有更多籌碼搶進第二輪。

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