NBA／布里吉斯家暴案遭聯盟禁賽30場 下賽季繼續執行

NBA官方宣佈，黃蜂前鋒布里吉斯（Miles Bridges）因家暴事件將會被禁賽30場；其中他今年賽季的20場已經執行完畢，倘若他在今年夏天重新簽訂合約，他在新賽季的前10戰還是會被禁賽。

布里吉斯因為對孩子的母親進行暴力毆打遭到警方逮捕，而後由於他的認罪，最後被判處3年緩刑，且必須要接受包括父母教育課程、52週家庭暴力諮詢、100小時的社區服務、禁止持有任何危險武器、遵守保護令條款，與該家暴對象保持100碼的距離，不得與其接觸等相關禁令。

今年夏天，黃蜂曾為布里吉斯開出一份790萬美元的「合格報價（Qualifying Offer）」，然而由於受到家庭暴力事件的影響，他未能與黃蜂達成續約協議，目前他仍是一名受限制自由球員。

布里吉斯整整錯過82場例行賽，其中有20場禁賽已經執行完畢，剩下10場將留到新賽季繼續執行。

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