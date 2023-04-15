NBA／布里吉斯家暴案遭聯盟禁賽30場 下賽季繼續執行
NBA官方宣佈，黃蜂前鋒布里吉斯（Miles Bridges）因家暴事件將會被禁賽30場；其中他今年賽季的20場已經執行完畢，倘若他在今年夏天重新簽訂合約，他在新賽季的前10戰還是會被禁賽。
布里吉斯因為對孩子的母親進行暴力毆打遭到警方逮捕，而後由於他的認罪，最後被判處3年緩刑，且必須要接受包括父母教育課程、52週家庭暴力諮詢、100小時的社區服務、禁止持有任何危險武器、遵守保護令條款，與該家暴對象保持100碼的距離，不得與其接觸等相關禁令。
今年夏天，黃蜂曾為布里吉斯開出一份790萬美元的「合格報價（Qualifying Offer）」，然而由於受到家庭暴力事件的影響，他未能與黃蜂達成續約協議，目前他仍是一名受限制自由球員。
布里吉斯整整錯過82場例行賽，其中有20場禁賽已經執行完畢，剩下10場將留到新賽季繼續執行。
2023NBA季後賽賽程與戰績
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言