快訊

獨／女歌迷聽完五月天演唱會突倒地 葉克膜搶救16天不治

不惜砸千萬住進高檔養老院 老富翁卻孤獨死在房內

春雨接力來襲！明各地轉乾回暖 下波鋒面通過時間點曝光

NBA／布里吉斯家暴案遭聯盟禁賽30場 下賽季繼續執行

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
布里吉斯因家暴案整季缺席。 美聯社
布里吉斯因家暴案整季缺席。 美聯社

NBA官方宣佈，黃蜂前鋒布里吉斯（Miles Bridges）因家暴事件將會被禁賽30場；其中他今年賽季的20場已經執行完畢，倘若他在今年夏天重新簽訂合約，他在新賽季的前10戰還是會被禁賽。

布里吉斯因為對孩子的母親進行暴力毆打遭到警方逮捕，而後由於他的認罪，最後被判處3年緩刑，且必須要接受包括父母教育課程、52週家庭暴力諮詢、100小時的社區服務、禁止持有任何危險武器、遵守保護令條款，與該家暴對象保持100碼的距離，不得與其接觸等相關禁令。

今年夏天，黃蜂曾為布里吉斯開出一份790萬美元的「合格報價（Qualifying Offer）」，然而由於受到家庭暴力事件的影響，他未能與黃蜂達成續約協議，目前他仍是一名受限制自由球員。

布里吉斯整整錯過82場例行賽，其中有20場禁賽已經執行完畢，剩下10場將留到新賽季繼續執行。

相關新聞

NBA／灰狼連兩年附加賽勝出 康利：不想今天回家

唐斯（Karl-Anthony Towns）和戈貝爾（Rudy Gobert）雙塔聯手拿下49分21籃板，帶動灰狼禁區得分取得58比30的大幅領先，最終以25分之差輕取雷霆，連續兩年都在附加賽勝出，搶

NBA／雷霆未來5年握13首輪選秀權 亞歷山大：非常期待

從賽季前不被看好，到今天不敵灰狼後才從附加賽遭到淘汰，年輕的雷霆雖然連續3個賽季無緣季後賽，不過今年在缺少了榜眼霍姆葛倫...

NBA／豪言將湖人踢出季後賽 貝佛利提前出局反被嘲諷

力爭上游的公牛雖然附加賽首戰扳倒了暴龍，但面對熱火卻是在最後3分多鐘攻守全面潰堤，被對手完全碾壓，毫無爭扎地倒在季後賽門前，三劍客組合留下無限遺憾。 而當初重返故鄉風城展現豪氣干雲氣勢的貝佛利（

NBA／首輪僅快艇前四戰打1休1 喬治爆粗口：聯盟是狗屎

NBA附加賽今天正式結束，東西區八強正式出爐，聯盟也公布季後賽首輪賽程，不過喬治顯然不太開心，因為快艇前四戰賽程休息天數最少，讓他冒著被罰款的風險爆粗口批評聯盟的安排是「狗屎」。 攤開聯盟公布的

NBA／亞歷山大-華克扛先發全能貢獻 唐斯：他是X因子

灰狼能在主場大破雷霆，談笑用兵拿到西區季後賽最後一張門票，除了雙塔的強勢發揮外，愛德華（Anthony Edwards）也揮別前一戰的低迷表現，此役19投8中，繳出19分10籃板6助攻2抄截的成績。

NBA／女兒缺席熱火32罰28中 德羅展談網路威脅直言難過

公牛今天在與熱火的附加賽中，最終以11分差距輸球無緣季後賽，而本場比賽公牛以拿下26分、9助攻的德羅展（DeMar De...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦