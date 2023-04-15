NBA／雷霆未來5年握13首輪選秀權 亞歷山大：非常期待

從賽季前不被看好，到今天不敵灰狼後才從附加賽遭到淘汰，年輕的雷霆雖然連續3個賽季無緣季後賽，不過今年在缺少了榜眼霍姆葛倫（Chet Holmgren）的情況下依舊打出亮眼成績，讓球隊一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）都直言，對於球隊外來充滿期待。

雷霆今天附加賽在禁區遭到灰狼雙塔唐斯（Karl-Anthony Towns）、戈貝爾（Rudy Gobert）肆虐的情況下，最終以25分差距吞下敗仗，最終以1場勝利的差距無緣季後賽，不過透過這個賽季的表現，雷霆已經讓不少人看到他們逐漸茁壯的未來。

雷霆在今天排出的先發陣容中，5名球員年紀都在24歲以下，加上本賽季選秀榜眼霍姆葛倫將在下賽季歸隊，將填補上雷霆禁區戰力缺口，也讓不少人都對於雷霆的未來充滿期待，球隊一哥亞歷山大說：「這是個有趣的賽季，我們已經逐步邁入正軌，但我們不會滿足於此，我對於未來也是非常期待。」

除了現有的年輕陣容讓人充滿期待外，雷霆在未來5年還將擁有13個首輪選秀權，成為補強的最大本錢，其中今天拿下17分、5助攻、4籃板的前鋒威廉斯（Jalen Williams）就說：「我們並沒有感到灰心，賽後大家都在休息室裡討論，在賽季開打前很多人預測我們只能贏17到20場比賽，但最終我們贏了41場，這就是我們努力打球的最好證明。」

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