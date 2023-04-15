NBA／亞歷山大-華克扛先發全能貢獻 唐斯：他是X因子

灰狼能在主場大破雷霆，談笑用兵拿到西區季後賽最後一張門票，除了雙塔的強勢發揮外，愛德華（Anthony Edwards）也揮別前一戰的低迷表現，此役19投8中，繳出19分10籃板6助攻2抄截的成績。

「當我得知戈貝爾會上場，我就知道這場比賽穩了。」愛德華說。

此外，灰狼此戰還在陣容端做了新調整，將亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）拉上先發，結果他繳出12分6助攻4籃板3抄截2阻攻的全方位數據。而安德森（Kyle Anderson）也持續在替補端有所貢獻。

唐斯賽後也忍不住稱讚亞歷山大-華克的全方位表現。「他就是這場比賽的X因子，他是我們今晚贏球的原因。」

愛德華同樣讚賞了亞歷山大-華克防守亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）所付出的努力。「他表現令人難以置信。我知道他和亞歷山大是好兄弟，他防得太棒了，彷彿就像對他的比賽瞭若指掌。」

總教練芬奇（Chris Finch）則是透露，之所以會把亞歷山大-華克拉上先發，主要源於總裁康納利（Tim Connelly）的建議。同時芬奇也慶幸球隊領先分差夠多，「沒被逆轉的感覺真好，我們之前可是嚐過不少苦頭。」

灰狼本季共19次領先兩位數的情況下慘遭逆轉，與拓荒者並列賽季最多；至於雷霆今年則是有17次在落後兩位數分差之下扭轉戰局，形成一個有趣的對比。

所幸灰狼從一度領先10分左右，在第三節中後段和第四節初一口氣又拉開到29分差，提前確保勝利到手。

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