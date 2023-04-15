NBA／湖人季後賽首輪遇挑戰 勇士國王對轟三分有看頭

NBA季後賽首輪賽事明天起登場，重返季後賽湖人將遭遇到年輕氣盛的灰熊；而勇士、國王將在首輪對戰，兩隊進攻火力有目共睹，外線射手群有望上演三分球大戰。

NBA附加賽今天落幕，東、西區季後賽首輪對戰組合全數出爐、明天揭開序幕，採7戰4勝制。

西區季後賽部分，相隔1個賽季「紫金大軍」洛杉磯湖人再度回到季後賽行列，以第7種子身分挑戰第2種子的曼菲斯灰熊。

擁有詹姆斯（LeBron James）、戴維斯（Anthony Davis）2大主力的湖人，季中交易補進羅素（D'Angelo Russell）、畢斯利（Malik Beasley）、范德比爾特（Jarred Vanderbilt）與八村壘等中生代新血，具備與年輕且球風狂放的灰熊抗衡的本錢。

灰熊季後賽經驗儘管不如湖人豐富，但以主控莫蘭特（Ja Morant）、後衛貝恩（Desmond Bane）、前鋒傑克森（Jaren Jackson Jr.）為首的三大核心，逐步邁向顛峰，讓灰熊更有競爭力。

灰熊唯一的隱憂為陣中最資深中鋒亞當斯（Steven Adams）因膝傷恐來不及在季後賽回歸，也少了一道防守屏障。

相隔16年重返季後賽沙加緬度國王，為西區第3種子，首輪就強碰過去8年4度奪冠的衛冕軍金州勇士，被外界視為這次系列賽經驗差距最大的對戰組合。

不過國王和勇士都擁有強大的進攻爆發力與外線投射能力，根據NBA官網指出，本季20名單季命中200顆以上三分球的球員中，兩隊就佔了5人，包括勇士柯瑞（Stephen Curry）、湯普森（Klay Thompson）、波爾（Jordan Poole）以及國王赫爾特（Kevin Huerter）及穆雷（Keegan Murray），可望形成激烈的三分球大戰。

經驗值佔優勢的勇士，以第6種子身分晉級季後賽，在迎回主力前鋒維金斯（Andrew Wiggins）後，攻守兩端將變得更加完整。

西區第4種子鳳凰城太陽首輪將與第5種子洛杉磯快艇交手，太陽隊透過季中交易換來杜蘭特（Kevin Durant），與保羅（Chris Paul）、布克（Devin Booker）及艾頓（Deandre Ayton）組成4巨頭，杜蘭特加盟太陽後，出賽8場、球隊全勝，儼然成為勝利保證。

相較之下，快艇雖簽下衛斯特布魯克（RussellWestbrook），但快艇似乎還在尋找最適合衛斯特布魯克的使用說明書，加上明星前鋒喬治（Paul George）因膝傷首輪恐無法出賽，雷納德（Kawhi Leonard）必須扛下更重的責任，能否再度展現2020-21年季後賽「升級版」的火力，將是快艇能否突圍的關鍵。

至於最晚出爐的季後賽對戰組合，西區頭號種子丹佛金塊將出戰搭上季後賽末班車的第8種子明尼蘇達灰狼，金塊隊在明星中鋒約柯奇（Nikola Jokic）帶領下，加上因傷缺席一季的後衛穆雷（Jamal Murray）本季回歸，戰力更加完整。

扮演灰狼進攻核心的明星中鋒唐斯（Karl-Anthony Towns）在例行賽尾聲復出，與戈貝爾（Rudy Gobert）的雙塔組合，可能對金塊禁區帶來不少威脅。但灰狼近期出現內鬨，加上防守大將麥丹尼爾斯（Jaden McDaniels）因手捶牆，本季恐報銷，為灰狼季後賽之路增添不少變數。

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