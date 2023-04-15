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NBA／灰狼連兩年附加賽勝出 康利：不想今天回家

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
老將康利慶幸能進季後賽。 法新社
老將康利慶幸能進季後賽。 法新社

唐斯（Karl-Anthony Towns）和戈貝爾（Rudy Gobert）雙塔聯手拿下49分21籃板，帶動灰狼禁區得分取得58比30的大幅領先，最終以25分之差輕取雷霆，連續兩年都在附加賽勝出，搶下季後賽門票。

根據統計，這是灰狼自2003-04年之後首度連續兩年打進季後賽，隊史累積11次進入季後賽，且最近6年有3次進入季後賽。

季中交易來到明尼蘇達的老將康利（Mike Conley）談到球隊晉級，表示：「我可不想今天就回家放暑假。這場比賽證明了，當我們能以正確方式和能量去面對比賽時，我們能成為一支什麼樣的球隊。」

康利在這場比賽中拿到14分3籃板3助攻3抄截。灰狼本季與金塊交手4次，雙方勝負各半。

擔任球評的柏金斯（Kendrick Perkins）提到，灰狼雖然只是老八，但如果唐斯和戈貝爾能夠發揮雙塔最強表現，雙方勢必會有一番激戰。「這系列賽也許會很漫長。」柏金斯說。

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