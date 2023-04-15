NBA／西區八強正式出爐 首輪對戰賽程時間一覽
在熱火淘汰公牛之後，灰狼隨後也在爭取季後賽最後門票的關鍵戰役中大勝雷霆，取得西區第8名席次，這也是灰狼自2003-04年賽季以來第3次闖進季後賽，也是久圍連兩年進入季後賽。
西區八強對戰組合正式出爐，排名依序分別是金塊、灰熊、國王、太陽、快艇、勇士、湖人、灰狼，各組對戰賽程時間如下：
【金塊vs灰狼】
第一場：4月17日週一，早上10：30，金塊主場
第二場：4月20日週四，早上10：00，金塊主場
第三場：4月22日週六，早上09：30，灰狼主場
第四場：4月24日週一，早上09：30，灰狼主場
第五場：4月26日週三，待定，金塊主場（如有需要）
第六場：4月28日週五，待定，灰狼主場（如有需要）
第七場：4月30日週日，待定，金塊主場（如有需要）
【灰熊vs湖人】
第一場：4月17日週一，凌晨03：00，灰熊主場
第二場：4月20日週四，早上07：30，灰熊主場
第三場：4月23日週日，早上10：00，湖人主場
第四場：4月25日週二，待定，湖人主場
第五場：4月27日週四，待定，灰熊主場（如有需要）
第六場：4月29日週六，待定，湖人主場（如有需要）
第七場：5月1日週一，待定，灰熊主場（如有需要）
【國王vs勇士】
第一場：4月16日週日，早上08：30，國王主場
第二場：4月18日週二，早上10：00，國王主場
第三場：4月21日週五，早上10：00，勇士主場
第四場：4月24日週一，凌晨03：30，勇士主場
第五場：4月27日週四，待定，國王主場（如有需要）
第六場：4月29日週六，待定，勇士主場（如有需要）
第七場：5月1日週一，待定，國王主場（如有需要）
【太陽vs快艇】
第一場：4月17日週一，早上08：00，太陽主場
第二場：4月19日週三，早上10：00，太陽主場
第三場：4月21日週五，早上10：30，快艇主場
第四場：4月23日週日，凌晨03：30，快艇主場
第五場：4月26日週三，待定，太陽主場（如有需要）
第六場：4月28日週五，待定，快艇主場（如有需要）
第七場：4月30日週日，待定，太陽主場（如有需要）
▪ 2023東區季後賽 賽程與比分表
▪ 2023西區季後賽 賽程與比分表
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