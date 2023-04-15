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NBA／灰狼雙塔合體痛擊雷霆 季後賽首輪力戰金塊

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
灰狼雙塔重新聯手。 法新社
灰狼雙塔重新聯手。 法新社

灰狼在今天爭取季後賽門票的關鍵生死戰中展現旺盛火力，陣中6人得分達雙位數，幾乎整場比賽壓制著雷霆，特別是第三節後段到第四節初，灰狼猛烈攻勢一口氣拉開到29分差，迫使比賽早早分出勝負。

終場，灰狼在自家主場以120比95痛宰雷霆，順利搶下西區最後一張季後賽門票，將在首輪挑戰龍頭金塊。

灰狼雙塔今天重新合體，唐斯（Karl-Anthony Towns）16投11中高效率拿下28分11籃板3助攻3阻攻，戈貝爾（Rudy Gobert）擺脫禁賽陰霾後，11投6中包括14罰9中得到21分10籃板。

愛德華（Anthony Edwards）揮別前一戰的低迷手感，此役19投8中，拿到19分10籃板6助攻2抄截；康利（Mike Conley）14分3籃板3助攻3抄截，亞歷山大-華克（Nickeil Alexander-Walker）扛上先發獲得12分6助攻4籃板3抄截2阻攻，表現全面，安德森（Kyle Anderson）11分6籃板4助攻。

雷霆仍以亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）的22分為最高，另外還有7籃板3助攻3阻攻，不過19投僅5中；入圍年度最佳新秀決選的威廉斯（Jalen Williams）得到17分5助攻4籃板3抄截，多特（Luguentz Dort）17分8籃板3助攻2抄截。

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