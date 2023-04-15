NBA／豪言將湖人踢出季後賽 貝佛利提前出局反被嘲諷

力爭上游的公牛雖然附加賽首戰扳倒了暴龍，但面對熱火卻是在最後3分多鐘攻守全面潰堤，被對手完全碾壓，毫無爭扎地倒在季後賽門前，三劍客組合留下無限遺憾。

而當初重返故鄉風城展現豪氣干雲氣勢的貝佛利（Patrick Beverley），儘管幫助原本搖搖欲墜的球隊穩住了附加賽席次，但在這場關鍵生死戰中，貝佛利全場4投0中，得分掛蛋只拿到4助攻2籃板，表現可說是近乎隱形。

特別是在公牛最後進攻屢屢失靈情況下，主帥唐納文（Billy Donovan）沒有換上火力更強大的懷特（Coby White），而是選擇讓貝佛利上場收尾，這個決策也受到外界的質疑。

對此，唐納文表示當時換上貝佛利，主要是考量到防守端。在貝佛利上場之際，球隊僅落後1分，但隨後熱火一下子拉開差距，也讓公牛跌入深淵。

值得注意的是，這是貝佛利生涯首度所屬球隊無緣進入季後賽。

在公牛確定淘汰提前結束賽季之後，國外網友和媒體也出來發文嘲諷貝佛利。因為先前他曾揚言要把湖人踢出季後賽門外。

湖人在季中交易大限之後陣容全面換血，並且戰績強拉尾盤，以西區第7種子的身份挺進季後賽，首輪將挑戰灰熊，這一來一往的差距，讓貝佛利的狂妄發言和當初對詹皇的挑釁手勢更顯得格外諷刺。

The evidence is clear...



Pat Bev and the Bulls have been eliminated from playoff contention 📸😅 pic.twitter.com/P9mRlN7vV0 — SportsCenter (@SportsCenter) April 15, 2023

PATRICK BEVERLEY WOKE UP FEELING DANGEROUS 😳😳😳🥄 🥄🥄



0 pts 🔥🔥🔥



0-4 shooting 🐐🐐🐐



27 minutes of cardio 😈😈😈



the Spoon has missed the playoffs 😭😭😭 pic.twitter.com/MDaa8I19af — LakeShowYo (@LakeShowYo) April 15, 2023

Patrick Beverley vs El Miami Heat: 🤏🏼 pic.twitter.com/mevwJ4OuVV — Analisis de NBA (@AnalisisdeNBA) April 15, 2023

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