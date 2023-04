NBA／豪言將湖人踢出季後賽 貝佛利提前出局反被嘲諷

力爭上游的公牛雖然附加賽首戰扳倒了暴龍,但面對熱火卻是在最後3分多鐘攻守全面潰堤,被對手完全碾壓,毫無爭扎地倒在季後賽門前,三劍客組合留下無限遺憾。

而當初重返故鄉風城展現豪氣干雲氣勢的貝佛利(Patrick Beverley),儘管幫助原本搖搖欲墜的球隊穩住了附加賽席次,但在這場關鍵生死戰中,貝佛利全場4投0中,得分掛蛋只拿到4助攻2籃板,表現可說是近乎隱形。

特別是在公牛最後進攻屢屢失靈情況下,主帥唐納文(Billy Donovan)沒有換上火力更強大的懷特(Coby White),而是選擇讓貝佛利上場收尾,這個決策也受到外界的質疑。

對此,唐納文表示當時換上貝佛利,主要是考量到防守端。在貝佛利上場之際,球隊僅落後1分,但隨後熱火一下子拉開差距,也讓公牛跌入深淵。

值得注意的是,這是貝佛利生涯首度所屬球隊無緣進入季後賽。

在公牛確定淘汰提前結束賽季之後,國外網友和媒體也出來發文嘲諷貝佛利。因為先前他曾揚言要把湖人踢出季後賽門外。

湖人在季中交易大限之後陣容全面換血,並且戰績強拉尾盤,以西區第7種子的身份挺進季後賽,首輪將挑戰灰熊,這一來一往的差距,讓貝佛利的狂妄發言和當初對詹皇的挑釁手勢更顯得格外諷刺。

Pat Bev and the Bulls have been eliminated from playoff contention 📸😅 pic.twitter.com/P9mRlN7vV0