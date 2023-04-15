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NBA／女兒缺席公牛32罰28中 德羅展談網路威脅直言難過

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
德羅展女兒迪雅爾，在前一場成功干擾對手罰球後受到網路威脅，德羅展也直言自己並不在乎這些，只希望女兒能樂在其中。 路透社
德羅展女兒迪雅爾，在前一場成功干擾對手罰球後受到網路威脅，德羅展也直言自己並不在乎這些，只希望女兒能樂在其中。 路透社

公牛今天在與熱火的附加賽中，最終以11分差距輸球無緣季後賽，而本場比賽公牛以拿下26分、9助攻的德羅展（DeMar DeRozan）表現最佳，談到今天未到場的女兒迪雅爾，在前一場成功干擾對手罰球後受到網路威脅，德羅展也直言自己並不在乎這些，只希望女兒能樂在其中。

公牛在前一場附加賽出戰暴龍的比賽中，靠著迪雅爾的噪音攻勢讓暴龍全場36罰僅18中，賽後迪雅爾也被媒體封為公牛取勝的幕後MVP，不過今天與熱火之戰，迪雅爾則是因為回到學校上課無法到場觀戰，最終熱火也繳出32罰28中的高水準表現，光是罰球得分就比公牛多出了17分。

對於在前一場比賽後，女兒受到了部分的網路威脅，德羅展在今天受訪時也直言相當瘋狂，「這就是我們的世界，無論是多麽美好的事情，都有可能被那些沒有個人生活的壞人來攪局，說真的這很令人難過，但我只希望我的女兒能樂在其中，這是我唯一關心的事情。」

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